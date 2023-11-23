İYİ Parti yerel seçimlere giderayak binbir kaos, kavga ve dövüşüne şahitlik ediyor. İYİ Parti'deki kirli çamaşırlar adeta ortaya saçıldı. Ümit Dikbayır canlı yayında adeta ortalığı ateşe verdi.
İYİ Parti yerel seçimlere giderayak binbir kaos, kavga ve dövüşüne şahitlik ediyor. İYİ Parti'deki kirli çamaşırlar adeta ortaya saçıldı. Ümit Dikbayır canlı yayında adeta ortalığı ateşe verdi.
FATİH AKŞENER İTİRAFI: PARTİ İŞLEYİŞİNİN ÇOK İÇİNDE
Katıldığı canlı yayında bomba açıklamalarda bulunana Dikbayır, Meral Akşener'in oğlu Fatih Akşener hakkında bomba açıklamalarda bulundu. .
SEÇİM SÜRECİNİN BAŞINDA AKŞENER'İN OĞLU YER ALDI
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in oğlu Fatih Akşener'in seçim sürecinde partinin kampanyasının başında olduğunu söyledi. Dikbayır, "Bizim partimizin seçim kampanyasını her anlamda Fatih Akşener yönetti. Nedenini bilmiyorum. Böyle bir şey olur mu? Biz bu ülkenin refahı için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bu parti kimsenin oyun alanı değil. Seçime gidiyoruz, seçim kampanyamızı genel başkanın elektrik mühendisi oğlu yönetiyor. İtiraz ettiğimiz ödemelerle alakalı." ifadelerini kullandı
PARTİ POŞETLERİNDE KİRLİ PARA TRAFİĞİ
"Seçim bitti Fatih Akşener bana 'Kampanya ekibine para vermem lazım' dedi ben de ben Genel Başkan'dan onay alırım bütün çalışanlara birer maaş verelim zaten dedim" diyen Dikbayır "Onlar biraz daha fazla çalıştılar onlara iki maaş veririz ama elden bir para vermenin doğru olmayacağını bunun partinin içinde diğer çalışanlarla dedikodu olacağını rahatsızlık yaratacağını söyledim ve ben bu yöntemi yapmadım. Sonra duydum ki elinde 7-8 tane İYİ Parti poşetiyle her birinin içinde 200'er bin TL var, kendi ekibine para dağıtmış" açıklamasında bulundu.
FATİH AKŞENER'İN FETÖ SEVDASI
Dikbayır açıklamaları sonrası Fatih Akşener'in FETÖ sevdalı paylaşımları akıllara geldi. Aralık 2013'te hazırladığı kumpasın ardından, FETÖ ile etkin mücadele başladı. Birçok üst düzey bürokrat için tutuklama kararının çıkarıldığı FETÖ'nün kirli kumpasının sözcülüğünü yapanlardan birinin de Merak Akşener'in oğlu, Fatih Akşener olduğu ortaya çıktı.
Kapatılan FETÖ kurum ve kuruluşlarının yanı sıra; gözaltına alınan, firar eden, ihraç edilen FETÖ'cülere sahip çıkan Meral Akşner'in oğlu da FETÖ kumpaslarını destekledi.
İşte o paylaşımlar:
25 Aralık 2013 tarihli paylaşımında , ''Takke düştü kel göründü. Değil kefen giymek direkt mezara girseniz kurtarmaz. Zaten kefen değil toga giymiştiniz ya'' ifadelerini kullandı. Akşener'in bu paylaşımı, FETÖ üyelerinin organize ettiği sosyal medya propagandalarını hatırlattı. Akşener'in paylaşımı FETÖ'cülerin kullandığı hesaplardan da beğenilip paylaşıldı.
Meral Akşener'in oğlu Fatih Akşener'in, dönemin Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın da aralarında bulunduğu üst düzey yetkililerin Suriye'ye konulu güvenlik toplantısının ses kayıtlarının sızdırılmasıyla ilgili paylaşımlar yaptığı da görüldü.
Paylaşımlarıyla adeta FETÖ'nün kumpas sözcülüğüne soyunan Fatih Akşener, yurdun dört bir yanından gelerek Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la buluşan muhtarlara da hakaret etti. Muhtarları küçümseyerek hakaret eden Akşener "Büyük strateji dehası başkomutanımız terörü önce kanaat önderi kekliklerle sonra muhtarlarla istişare etti, sırada taksiciler var herhalde" dedi.