İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır’ın işaret ettiği Meral Akşener’in özel kalemi Esma Bekar kim? Şoke eden FETÖ detayı

" ESMA BEKAR "DİKBAYIR'IN AKÇELİ İŞLERİ VAR MI?" DİYE BELEDİYELERİ ARAMIŞ" Genel başkan diyor ki "bir milletvekili tarafından benim hesaplarım araştırılmış." Uğur Poyraz "bu içeriden mi dışarıdan mı" deyince genel başkan "hayır içeriden" diyor. Baktık, kendimizden asla şüphelenmeyiz ama arkadaşlarımıza da konduramadık. Bizim vekillerimizden kimseye konduramadık. Kim genel başkanın ailesinin hesaplarını merak etsin? Bu bir suçtur. Bu dedikodular büyüdü. Ben bu süreçte Özel Kalem Müdürü Esma Bekar'in Ankara, İstanbul belediyelerini arayıp "Ümit Dikbayır'ın sizinle akçeli işleri var mı?" diye araştırdığını duydum. Hiç ses etmedim, çünkü ben kendimi biliyorum. Aradığı kişileri söyledi bana. Ben bir kere bile kimseyi arayıp böyle yapıyor demedim. Belediyelerle iş yapıyor dedikodusu çıktı. Genel başkanın bunlara itibar etmeyeceğini düşünüyorum.

"AKSAKALLI İŞ ADAMLARINDAN PARA ALIP ESMA HANIMA VE KOCASINA VERDİĞİNİ SÖYLEDİ" Aksakallı sonra iş adamlarından para alıp getirdiğini söyledi. "Nasıl yani" dedim? Orada ben başka bir şey gördüm. "Ben bu partinin mali işler başkanıyım, senden bana para gelmedi?" dedim. Aksakallı "ben Esma hanıma verdim, kocasına verdim" dedi. Oradan bana veya partinin kasasına para gelmedi. Aksakallı bana bir kuruş vermedi.

"GENEL BAŞKANLIK KATINDA BİRİSİYLE İLİŞKİSİ VARDI"

5 sene önce partiden atılmış bir kız, neden atıldığını biliyorum. Bu kız genel başkanlık katında birisiyle ilişkisi vardı. İsmini söylemeyeceğim, ikisinin de ailesi var. Bu işleri öyle ortaya atmak kolay değil. Ben isim söylersem bu insanların yuvası yıkılır. Bu işler kolay değil. Ben o zaman bu ilişkiyi fark ettim. Bu herife dedim ki "bu ilişkiyi bitir, bu iş genel başkana zarar verir, yoksa genel başkana söylemek zorunda kalırım" dedim. Bu çocuk, ilişkiyi bitirecek ama doğal olarak kıza da söyledi. "Ümit Dikbayır fark etti" derken, kendi şeyinde yakalanıyor. Sonra bu çocuk, özel kalem Esma Bekar bu işi kapatıyor. Kızı işten çıkartıyorlar ama bu kız benden dolayı çıktığını zannediyor. Şimdi bir nefret var, birkaç yerde yazmış çizmiş. Ben de kendimden emin olduğum için yanıt vermedim. Şimdi bu kızdaki nefreti bildikleri için 5 sene sonra "biz sana yeniden iş vereceğiz" diyorlar. Eline muhtemelen üç beş kuruş para verecekler. Kızcağız da nasıl bir çaresizlik içindeyse "yaparım" diyor. Partiden de iki şahit, ortada hiçbir şey yok. Ben diyorum ki yukarıda Allah var. Benim bu kızla bir resmim, videom, konuşmam, HTS kayıtlarına girsinler bu kızla telefonum 1 dakika yan yana gelmiş mi? Alnım açık, yüzüm pak.

"ESMA HANIM, KORUMANIN KARDEŞİN İŞTEN ÇIKARTTI"

Genel başkanın yanında bir koruma arkadaşımız vardı, Esma Hanım ile anlaşamadı. Bir yıl önce gönderdiler koruma arkadaşımızı. Bu arkadaşımızın Antalya'daki kız kardeşi asgari ücretle belediyede büfede çalışıyor. Esma Hanım o kurumun genel müdürünü arayarak bu kızı işten çıkarttı. O kızın ne günahı var?