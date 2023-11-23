İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır’ın işaret ettiği Meral Akşener’in özel kalemi Esma Bekar kim? Şoke eden FETÖ detayı

7. Ek.1'de Meral AKŞENER ile olan diyaloglarımdan birkaç örnek sunmak istiyorum.
8. Ek.2'de ise tedbir isteyen Esma BEKAR ile olan diyaloglarımı sunuyorum.
9. Son olarak yaklaşık 2 ay önce olan konusmamızda Esma BEKAR bana Istanbul'a gelince görüşmek istedigini bizzat kendisi söylemiştir. Istanbul'a geldiginde sınavlarımdan dolayı kendisi ile görüşemedim.
10. Benim Esma BEKAR'a karşı siddet tehdidi, hakaret, asa alama veya küçük düşürmeyi içeren hiçbir sözüm ve eylemim olmamistir. Keza bu kişiye karşı hiçbir zaman zarar verme saiki beslemedim.
11. Ben Esma BEKAR ile yalnızca Meral AKŞENER'in özel kalemi olması sebebiyle diyalog kurdum çünkü Meral AKŞENER ile diyalog kurmanın kanallarından biri bu şekildeydi.
12. Siyaset bilimi ve kamu yönetimi okuduğuma dair delilimi Ek.3'te sunuyorum. Siyaset ile de yakından ilgileniyorum.
13. Ayrıca önemle vurgulamak istediğim mesele de şudur ki; Meral AKŞENER ile2015 yılından bu yana tanışmaktayım. Kendisine karşı büyük saygi ve sevgi beslediğim gibi kendisi de beni manevi kızı olarak görmektedir. Buna ilişkin aramızdaki konuşmalar da Ek.1'de sunulmuştur.
14.Benim Esma BEKAR ile olan diyaloğumun yegane sebebi budur.
15. Esma BEKAR 6284 sayılı yasayı suiistimal ederek amacı dışında bir sebep ile kullanmaya çalışmıştır ve hakkımda yasaya aykırı şekilde uzaklaştırma kararı verilmesini sağlamıştır.
16. Beykent Üniversitesinde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 4. Sınıf öğrencisiyim.
Siyasete olan ilgim ve bu mesleği icra etmek için aldığım eğitim nazara alındığında hakkımda bu şekilde mesnetsiz iddialar ile alınan tedbir kararı aleyhimde olumsuz sonuçlar doğurabilme potansiyeline sahiptir.
17. Hiçbir kusurum ve hukuka aykırı eylemim ve sözüm olmadığı halde hakkımda bu şekilde uzaklaştırma kararı verilmiş olması beni fazlasıyla üzmüştür.
18. Hukuken yerinde olmayan ve 6284 sayılı yasanın suiistimal edilmesi sonucunu doğuran bu kararın itirazım sonrasında kaldırılmasını talep ediyorum.