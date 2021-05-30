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Türkiye'ye Dubai merkezli zaman ayarlı alçak operasyon! FETÖ'cü Emre Uslu sinyali verdi, suç örgütü lideri Sedat Peker ortaya çıktı

Türkiye'ye Dubai merkezli zaman ayarlı alçak operasyon! FETÖ'cü Emre Uslu sinyali verdi, suç örgütü lideri Sedat Peker ortaya çıktı
30.05.2021 14:37
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Son haftalarda Türkiye'ye karşı Dubai merkezli bir operasyon başlatıldı. Operasyonun sahnelenmesinin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu "Cumhurbaşkanlığı adaylığı" ve "erken seçim" talepleriyle piyasaya çıktı. Türkiye'yi suç örgütü lideri Sedat Peker'in iftiralarıyla hedef alan operasyonu, FETÖ firarisi Emre Uslu'nun 6 ay önce ağzından kaçırdığı öğrenildi.


Türkiye'ye karşı Dubai merkezli operasyon başlatıldı. CHP lideri Kılıçdaroğlu, erken seçim talebi ve adaylık mesajlarıyla sahneye çıktı. Aynı Kılıçdaroğlu, "İlişkileri düzelteceğiz" mesajıyla ABD'ye selam çaktı. Türkiye'yi hedef alan iftiralarla altyapısı hazırlanan bu kirli planı, FETÖ firarisi Emre Uslu'nun 6 ay önce ağzından kaçırdığı ortaya çıktı.

BIDEN SİNYALİ VERDİ
ABD Başkanı Joe Biden, Başkan Erdoğan'a karşı muhalefeti destekleyeceğini açıkladı. CHP lideri Kılıçdaroğlu, Biden'a İngilizce tebriğiyle, Ekrem İmamoğlu ise tartışmaya sebep olan İngilizce video ile mesajı aldıklarını deklare etti.

WASHINGTON ADAYI BELLİ OLDU
2 Mayıs'ta Erdoğan'ı yıpratmak, muhalefete alan açmak için suç örgütü liderinin reklam yüzü olduğu Dubai merkezli operasyon için düğmeye basıldı. Suç örgütü liderinin yayınladığı videoların ardından Kılıçdaroğlu, önce cumhurbaşkanı adayı olabileceğinin sinyalini verdi, sonra da erken seçim istedi.

ABD'YE SELAM ÇAKTI
Joe Biden'ı 'İngilizce' tebrik eden dünyadaki ilk muhalefet partisi lideri olan Kemal Kılıçdaroğlu, önceki gün yaptığı açıklamada, "ABD ile ilişkileri düzelteceğiz" diyerek Washington'a 'hazırız' mesajı verdi. CHP'li Ünal Çeviköz, "Biden'dan beklentimiz demokrasi vurgusu" açıklamasıyla kumpasa yeşil ışık yakmıştı.

FETÖ İŞİN İÇİNDE
FETÖ firarisi Emre Uslu, bu kumpası 8 Aralık'ta bir videoda ağzından kaçırdı. ABD'nin bir Körfez ülkesinin desteğiyle Kılıçdaroğlu'nu iktidar yapmak istediğini söyleyen Uslu, "6 ay içerisinde Kılıçdaroğlu'nu iktidara getirmek için deneme olabilir" dedi. 2 Mayıs'ta Peker Dubai'den sahne aldı.

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