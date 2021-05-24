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    • Güncel
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    • 24.05.2021 10:36
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    "'in sahneye çıkması tesadüf değil!" Türkiye'yi dizayn etmek isteyenler yeni provokasyonunu fitilini ateşledi!

    ABD güdümlü Gezi olayları, FETÖ'nün 17-25 Aralık yargı darbesi girişimi ve son olarak 15 Temmuz hain kalkışma ile ülkemize diz çöktüremeyenler yeni bir provokasyon zincirinin fitilini ateşledi. Peki FETÖ uyuyan hücrelerine hangi talimatları veriyor? Terör ve güvenlik uzmanı , A Haber canlı yayınında konuyla ilgili çarpıcı tespitlerde bulundu.

    Peker'in sahneye çıkması tesadüf değil!

    Terör ve güvenlik uzmanı Coşkun Başbuğ: Çok şey oluyor görmeyi bilene. Artık oyun o kadar belli oynanıyor ki bunu oynarken bir omurga yok, bir ahlaki değer yok, herhangi bir korku yok. Çünkü o sahibinin sesini izleyenler ve mekanizmalar aldığı talimat gereği önüne ne konuyorsa söylemek önüne ne konuyorsa bunu uygulamak zorunda.

    Şu anki süreçte dış görünümü Türk ama içi İngiliz, dış görünümü Türk ama aklı beyni Amerikalı olan birçok kişi var. Ve bunların şu an uyguladığı taktik görmeyi bilene aslında bütün oyunu sergiliyor.


    TEK HEDEF ERDOĞAN

    Türkiye'de şu an tek hedef var Sayın Erdoğan ve tek bir amaç var 2023 seçimleri. İfade ettiğim gibi uyuşturucuda bugün dünyada uyuşturucunun trafiğini bozduk artık ülke üstünden değil kuzeyden ve güneyden yeni yol arayışlarıyla uluslararası uyuşturucu baronları kendine bir yol haritası çizmek istiyor. Bu yönde arayışlar bu yönde gayretler var.

    KÜRESEL ODAKLARI RAHATSIZ EDİYOR
    Bölgedeki bütün oyunları bozuyorsunuz. Bu sürecin tamamı emperyalist odakları küresel odakları rahatsız ediyor. Durmanın yolu ne? 3 tane yol var. Askeri, siyasi ve ekonomik. Askeriden kastın güçle karşısına çıkarsan daha evvel diğer coğrafyalarda yaptığın gibi yıkarsın dökersin katledersin istediğin noktaya getirirsin var mı öyle bir şans asla yok. Bu tokadı artık her yerde yediler ve dersini aldılar. O zaman geriye 2 yol kaldı ekonomik ve siyaseten bir süreç yürütmek.

    2023 SEÇİMLERİNE DOĞRU ARTACAK

    Ekonomik olarak denediler ama başaramadılar. Daha deneyecekler bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Siyaseten son seçenek şu an oynanan oyun bu. Yani 2023 seçimlerine doğru, dışarıdan güdümlü konuşan odaklar gibi daha birçok odağın biz sahneye çıktığını göreceğiz. Amaç ne? Cumhur İttifakı'nı yıpratmak, kamuoyunda bir kaos yaratmak ve seçim arifesinde bu kaosu zirve yaptırarak sandıkta halkın iradesini algıyla beraber değiştirmek. Bütün oyun bunun üzerine kurulu.



        SAHNEYE ÇIKMASI TESADÜF MÜ?
        Tesadüf mü zannediyorsun Sedat Peker denilen kişinin bir anda sahneye çıkması ve bu söylemlerde bulunması? Ve tamamen laboratuvar çekim olan o çekimleri belli periyottan ülke gündemine getirmesi ve ondan da öte bir takım odakların bunlardan nemalanmak vasıtasyıla sürekli bu konuyu gündemde tutması sürekli bu konuyu köpürtmesi ve buradan bir çıkar elde etmek istemesi asla değil. Bunların hepsi CIA, MOSSAD odaklı merkezler tarafından evvelden planlanmış ve günü saati geldikçe sahneye sürülmüş tiyatrolar.

        Bir takım odaklar bunu köpürtmek için tetikte bekliyor. Buradan aldığı pası ülke gündemine taşıyor muhalefet ve onun medya ayağı da bu konuyu sürekli gündemde tutarak buradan nemalanmanın yollarını arıyor. 5 benzemezin bir araya geldiği ve kelimesi kelimesine aynı lisanı kullandığı bir süreçten geçiyoruz.

        EMPERYALİST YAPININ UYGULADIĞI SON TAKTİK
        Bu oynanan oyunların belli bir merkezden oynandığını belli bir noktaya götürmek için oynandığını bilmemizde fayda var. Anadolu Ajansı sözde muhabiri tamamen laboratuvar tamamen buram buram FETÖ operasyonu kokan bir soruyla sahne almak istedi. Bunların hepsi bahsettiğimiz suç örgütünün sözde lideri dahil uyuyan hücre kripto yapılar olarak görülmeli. Sırası gelene önüne rolü ve söyleyecekleri konuyu bu rolü yapan pimini çekiyor ve devre dışı kalıyor. Ölü hücre dediğimiz yapı aslında o emperyalist yapının uyguladığı son taktiktir.

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