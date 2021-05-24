Terör ve güvenlik uzmanı Coşkun Başbuğ: Çok şey oluyor görmeyi bilene. Artık oyun o kadar belli oynanıyor ki bunu oynarken bir omurga yok, bir ahlaki değer yok, herhangi bir korku yok. Çünkü o sahibinin sesini izleyenler ve mekanizmalar aldığı talimat gereği önüne ne konuyorsa söylemek önüne ne konuyorsa bunu uygulamak zorunda.

Şu anki süreçte dış görünümü Türk ama içi İngiliz, dış görünümü Türk ama aklı beyni Amerikalı olan birçok kişi var. Ve bunların şu an uyguladığı taktik görmeyi bilene aslında bütün oyunu sergiliyor.