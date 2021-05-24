Terör ve güvenlik uzmanı Coşkun Başbuğ: Çok şey oluyor görmeyi bilene. Artık oyun o kadar belli oynanıyor ki bunu oynarken bir omurga yok, bir ahlaki değer yok, herhangi bir korku yok. Çünkü o sahibinin sesini izleyenler ve mekanizmalar aldığı talimat gereği önüne ne konuyorsa söylemek önüne ne konuyorsa bunu uygulamak zorunda.
Şu anki süreçte dış görünümü Türk ama içi İngiliz, dış görünümü Türk ama aklı beyni Amerikalı olan birçok kişi var. Ve bunların şu an uyguladığı taktik görmeyi bilene aslında bütün oyunu sergiliyor.
TEK HEDEF ERDOĞAN
Türkiye'de şu an tek hedef var Sayın Erdoğan ve tek bir amaç var 2023 seçimleri. İfade ettiğim gibi uyuşturucuda bugün dünyada uyuşturucunun trafiğini bozduk artık ülke üstünden değil kuzeyden ve güneyden yeni yol arayışlarıyla uluslararası uyuşturucu baronları kendine bir yol haritası çizmek istiyor. Bu yönde arayışlar bu yönde gayretler var.
KÜRESEL ODAKLARI RAHATSIZ EDİYOR
Bölgedeki bütün oyunları bozuyorsunuz. Bu sürecin tamamı emperyalist odakları küresel odakları rahatsız ediyor. Durmanın yolu ne? 3 tane yol var. Askeri, siyasi ve ekonomik. Askeriden kastın güçle karşısına çıkarsan daha evvel diğer coğrafyalarda yaptığın gibi yıkarsın dökersin katledersin istediğin noktaya getirirsin var mı öyle bir şans asla yok. Bu tokadı artık her yerde yediler ve dersini aldılar. O zaman geriye 2 yol kaldı ekonomik ve siyaseten bir süreç yürütmek.
2023 SEÇİMLERİNE DOĞRU ARTACAK
Ekonomik olarak denediler ama başaramadılar. Daha deneyecekler bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Siyaseten son seçenek şu an oynanan oyun bu. Yani 2023 seçimlerine doğru, dışarıdan güdümlü konuşan odaklar gibi daha birçok odağın biz sahneye çıktığını göreceğiz. Amaç ne? Cumhur İttifakı'nı yıpratmak, kamuoyunda bir kaos yaratmak ve seçim arifesinde bu kaosu zirve yaptırarak sandıkta halkın iradesini algıyla beraber değiştirmek. Bütün oyun bunun üzerine kurulu.