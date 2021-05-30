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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Atatürk ortak değerimizdir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Atatürk ortak değerimizdir
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "İstanbul’umuzu ve ülkemizi tehdit eden düşmana karşı 'geldikleri gibi giderler' diyen İstiklal Savaşı’mızın Başkomutanı ve ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk milletimizin ortak ve yüksek değeridir" açıklamasında bulundu.


"GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK MİLLETİMİZİN ORTAK VE YÜKSEK DEĞERİDİR"
Çelik, yaptığı açıklamada, "İstanbul'umuzu ve ülkemizi tehdit eden düşmana karşı 'geldikleri gibi giderler' diyen İstiklal Savaşı'mızın Başkomutanı, devletimizin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk milletimizin ortak ve yüksek değeridir. Atatürk ve silah arkadaşlarının düşmana karşı verdiği soylu mücadeleyle ülkemiz ve milletimiz ile ezanımız, camilerimiz ve mescidlerimiz de düşman tehdidinden kurtulmuştur. Rahmet ve şükranla anıyoruz." dedi.

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