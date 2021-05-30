Erken seçim mi siyasi operasyon mu? FETÖ'cü Emre Uslu işaret etmiş! İşte Türkiye'ye yönelik operasyonun perde arkası

Türkiye'ye yönelik istihbarat operasyonu mu? Kaset operasyonları siyaset yine dizayn mı ediliyor? "İç ve dış aparatlar" nasıl harekete geçirildi? İstikrar ve istikbale müdahale girişimleri neler? Türkiye'nin bağımsız siyaset anlayışı kimlerin hedefinde? Erken seçim ısrarının perde arkası ne? FETÖ'cü Emre Uslu daha önce nasıl işaret etti? AK Parti Kars Milletvekili Prof. Dr. Yunus Kılıç, MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay ve Aydınlık Gazetesi Ankara Temsilcisi İsmet Özçelik, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.