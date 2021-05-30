Haberler Video Haber Videoları Erken seçim mi siyasi operasyon mu? FETÖ'cü Emre Uslu işaret etmiş! İşte Türkiye'ye yönelik operasyonun perde arkası

Erken seçim mi siyasi operasyon mu? FETÖ'cü Emre Uslu işaret etmiş! İşte Türkiye'ye yönelik operasyonun perde arkası

Erken seçim mi siyasi operasyon mu? FETÖ'cü Emre Uslu işaret etmiş! İşte Türkiye'ye yönelik operasyonun perde arkası
30.05.2021 14:37
Ana Sayfa 00:59
Hande Erçel Kerem ile aşkını...
Ana Sayfa 06:28
Taksim Meydanı'nda kemerli...
Ana Sayfa 03:09
Hareketli gece! Polisi görüp...
Ana Sayfa 00:30
Maraşlı 20. bölüm fragmanı...
Ana Sayfa 00:42
Çevre ve Şehircilik...
Ana Sayfa 00:28
Can Yaman ile sevgilisi...
Ana Sayfa 00:58
Direkte mahsur kalan kediden...
Ana Sayfa 00:38
Sadakatsiz’in sezon finali...
Ana Sayfa 07:53
İstanbul'un Fethi'nin 568. yıl...
Ana Sayfa 00:50
Hazal Çağlar güzelliğiyle...
Ana Sayfa 00:34
İletişim Başkanlığı’ndan ...
Ana Sayfa 00:27
Hande Erçel göğüs dekolteli...

Türkiye'ye yönelik istihbarat operasyonu mu? Kaset operasyonları siyaset yine dizayn mı ediliyor? "İç ve dış aparatlar" nasıl harekete geçirildi? İstikrar ve istikbale müdahale girişimleri neler? Türkiye'nin bağımsız siyaset anlayışı kimlerin hedefinde? Erken seçim ısrarının perde arkası ne? FETÖ'cü Emre Uslu daha önce nasıl işaret etti? AK Parti Kars Milletvekili Prof. Dr. Yunus Kılıç, MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay ve Aydınlık Gazetesi Ankara Temsilcisi İsmet Özçelik, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.


Haber Videoları