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    • 27.05.2021 15:04
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    : Suç örgütü lideri 'e

    haberine göre Başsavcılığının talebi üzerine organize suç örgütü elebaşı hakkında çıkarıldı. Başkan Erdoğan, dün yaptığı açıklamada "Suç çetelerinin mensuplarını, dünyanın neresine kaçarlarsa kaçsınlar takip ediyoruz. Tıpkı FETÖ'cüler gibi, tıpkı PKK'lılar gibi, bu suçluları da ülkemize getirip yargıya teslim edene kadar takibi bırakmayacağız." demişti.

    Başsavcılığının talebi üzerine organize suç örgütü elebaşı hakkında çıkarıldı.

    Başsavcılıktan yapılan açıklamada, şüpheli Peker hakkında, 2021/100993 numaralı dosyası üzerinden soruşturma yürütüldüğü belirtilerek, "Şüpheli Reis Sedat Peker'in yurt dışında firari olması sebebiyle Cumhuriyet Başsavcılığımızın talebi doğrultusunda, Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliğinin 26 Mayıs 2021 tarih ve 2021/6114 Değişik İş sayılı kararıyla yakalanmasına karar verilerek, hakkında yakalama emri düzenlenmiştir." bilgisine yer verildi.




    "YARGIYA TESLİM EDENE KADAR TAKİBİ BIRAKMAYACAĞIZ"
    Başkan Erdoğan, dün yaptığı açıklamada "Suç çetelerinin mensuplarını, dünyanın neresine kaçarlarsa kaçsınlar takip ediyoruz. Tıpkı FETÖ'cüler gibi, tıpkı PKK'lılar gibi, bu suçluları da ülkemize getirip yargıya teslim edene kadar takibi bırakmayacağız." demişti.

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