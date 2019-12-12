TSK'da Esma Çevik bitmez! Siirt'te teröristlerin peşine düştüler 12.12.2019 09:25

Kıran 3 Operasyonu kapsamında Siirt Pervari'de gerçekleştirilecek terör operasyonu hazırlıkları A Haber canlı yayınında ekranlara getirildi. Teröristlerin peşine düşecek kahraman güvenlik güçlerimiz arasında kadın personellerin olması dikkatlerden kaçmadı.

A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak, terörle mücadelenin yoğun bir şekilde yürütüldüğü Siirt'ten canlı yayında gelişmeleri aktardı. 21 Eylül'de başlatılan Kıran 3 Harekatı ile ilgili bilgi veren Kerim Ulak, kahraman güvenlik güçlerimizin hazırlıklarını anlattı.



Canlı yayınlanan operasyon öncesi görüntülerde askerlerin ve polislerin birlikte zırhlı araçlara binerek Pervari bölgesine hareket ettikleri görüldü.



ESMA ÇEVİKLER BİTMEZ!

Birkaç gün önce Şırnak'ta acı bir haber alınmış ve bomba uzmanı Esma Çevik şehit olmuştu. Siirt'te yapılan operasyon hazırlıklarında da yeni "Esma Çeviklerin" hazır bulunması dikkatlerden kaçmadı!

