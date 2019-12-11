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İdil'de bombayı imha ederken şehit düşen kahramanlar dün cennete uğurlandı

'ın İdil ilçesinde 'lı teröristler tarafından tuzaklanan el yapımı patlayıcıyı imha ederken şehit düşen Komutanı Esma Çevik ve dün cennete uğurlandı.

Şırnak İdil'de meydana gelen patlamada şehit olan Komutanı Esma Çevik'in (31) naaşı dün helallik alınmak üzere İstanbul Bayrampaşa'da bulunan annesinin evine götürüldü. Şehit Çevik'in tabutuna sarılan annesi Nebahat Gözüaydın, kız kardeşleri Elif ve Esra ile yakınları gözyaşı döktü...


Çevik'ten geriye annesi ile çektiği bu fotoğraf kaldı.



İDİL'LE BABA OLDU İDİL'DE ŞEHİT OLDU
Şehit Uzman Çavuş Kemal Sayar için de memleketi Havza'da dün öğle namazını müteakip tören düzenlendi. Sayar'ın eşi Sennur, kızı İdil (12) ve oğlu Yağız'ın (11) şehidin tabutuna sarılarak gözyaşı döktüğü törene, Samsun Valisi Osman Kaymak ile Samsun milletvekilleri de katıldı. Törenin ardından, mahalle mezarlığında toprağa verilen Kemal Sayar'ın kızının, şehit olduğu İdil ilçesinin adını taşıması yürekleri burktu.


Şehit Sayar'ın ailesi gözyaşlarına boğuldu.

İLHAN DEMİRCİOĞLU

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