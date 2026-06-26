Niğde'de havai fişek fabrikasında patlama: 1 ölü 1 yaralı

Giriş Tarihi: 26 Haziran 2026 17:55 Güncelleme Tarihi: 26 Haziran 2026 18:00

Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Kemerhisar beldesindeki havai fişek fabrikasında öğleden sonra meydana gelen patlamada acı haber geldi. Bölgeyi sarsan patlamanın ardından olay yerine sevk edilen ekiplerin çalışmaları sürerken, felaketin bilançosunu Niğde Valisi Nedim Akmeşe açıkladı.

Vali Akmeşe Acı Bilançoyu Duyurdu

Olay yerindeki son duruma ilişkin Anadolu Ajansı (AA) muhabirine özel açıklamalarda bulunan Vali Nedim Akmeşe, fabrikadaki patlamada 1 işçinin hayatını kaybettiğini, 1 işçinin ise yaralandığını bildirdi. Patlamanın hemen ardından başlayan yangının ekiplerin hızlı müdahalesiyle tamamen söndürüldüğünü belirten Vali Akmeşe, şu ifadeleri kullandı:

"Bu yerler güvenlik önlemleri alınmış şekilde konumlandırılıyor. İmalat bütün halde değil, parça parça yerlerde yapılıyor. Şu anda devam eden olumsuz bir durum yok. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yaralı işçimize de acil şifalar diliyoruz."

Adli ve İdari Soruşturma Başlatıldı

Vali Nedim Akmeşe, patlamanın çıkış nedeninin ve ihmal unsurlarının tespiti için idari mekanizmanın hızla devreye sokulduğunu aktardı. Vali yardımcısı başkanlığında kurulan özel bir komisyonun fabrikada çalışmalarına başladığını vurgulayan Akmeşe, kazanın nedenine ilişkin hem adli hem de idari işlemlerin titizlikle yürütüleceğini sözlerine ekledi.