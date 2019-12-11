Şırnak'ta şehit düşen PAMİT Komutanı Astsubay Esma Çevik'in hikayesi: Hukuk kazandı askerliği seçti

HAYALİ AVUKAT OLMAKTI

Hürriyet'in haberine göre lisenin en iyi öğrencilerinden biriydi. Tavırlarıyla arkadaş grubunun lideri, derslerdeki başarılarıyla öğretmenlerinin gözdesiydi. Üniversite sınavına girdiği yıl hukuk fakültesini kazandı. Şehir dışındaki okula bir dönem gidebildi. Babasından ayrılan annesi Nebahat Gözüaydın'ın hem kızları Elif ve Esra'ya bakacak, hem de Esma'yı okutacak kadar parası yoktu. Esma ikinci dönem okula devam etmedi. O yıl girdiği Astsubay Meslek Yüksekokulu sınavlarını da çok zorlanmadan kazandı. Hem yatılı okuyup annesine yük olmayacak, hem de okulun sonunda para kazanmaya başlayıp annesi ve kız kardeşlerine bakabilecekti.