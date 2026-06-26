Kadir İnanır'a veda! Cenaze programı belli oldu
Türk sinemasının usta jönü Kadir İnanır, İstanbul'da zatürreye bağlı solunum ve çoklu organ yetmezliği nedeniyle 77 yaşında hayata gözlerini yumdu. Yeşilçam'ı ve tüm Türkiye'yi yasa boğan acı kaybın ardından, dev çınarın son yolculuğuna uğurlanacağı resmi cenaze töreni programı kesinleşti. Hayranları, yakınları ve sanat camiası, efsane oyuncuya veda etmek için iki ayrı noktada bir araya gelecek.
İlk Tören AKM'de Düzenlenecek
Kadir İnanır için ilk olarak 27 Haziran Cumartesi günü saat 13:00'te Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) geniş katılımlı resmi bir anma töreni gerçekleştirilecek. Kültür ve sanat dünyasından çok sayıda ismin, devlet erkanının ve sevenlerinin katılacağı bu törende, usta sanatçının Türk sinemasına bıraktığı dev miras anılacak.
Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nden Uğurlanacak
AKM'deki anma programının hemen ardından Kadir İnanır'ın naaşı, Levent'te bulunan Barbaros Hayrettin Paşa Camii'ne getirilecek. Burada ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından efsane oyuncunun cenazesi, Beşiktaş'taki Ulus Mezarlığı'nda toprağa verilerek son yolculuğuna tevdi edilecek.
Hasan Demir Takvim.com.tr Magazin