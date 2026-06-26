Kadir İnanır'a veda! Cenaze programı belli oldu

Giriş Tarihi: 26 Haziran 2026 20:46 Güncelleme Tarihi: 26 Haziran 2026 20:52

İlk Tören AKM'de Düzenlenecek

Kadir İnanır için ilk olarak 27 Haziran Cumartesi günü saat 13:00'te Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) geniş katılımlı resmi bir anma töreni gerçekleştirilecek. Kültür ve sanat dünyasından çok sayıda ismin, devlet erkanının ve sevenlerinin katılacağı bu törende, usta sanatçının Türk sinemasına bıraktığı dev miras anılacak.

Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nden Uğurlanacak

AKM'deki anma programının hemen ardından Kadir İnanır'ın naaşı, Levent'te bulunan Barbaros Hayrettin Paşa Camii'ne getirilecek. Burada ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından efsane oyuncunun cenazesi, Beşiktaş'taki Ulus Mezarlığı'nda toprağa verilerek son yolculuğuna tevdi edilecek.