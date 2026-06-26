Başkan Erdoğan'dan ihracatçıya müjde! Günlük limit 5 milyar TL'ye çıktı

Giriş Tarihi: 26 Haziran 2026 16:29 Güncelleme Tarihi: 26 Haziran 2026 16:30

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TİM 33. Genel Kurulu ve İhracat Şampiyonları Ödül Töreni'nde ekonomi gündemine damga vuracak önemli açıklamalarda bulundu. Geçmişte bir yılda yapılan ihracatı artık bir haftada gerçekleştirdiklerini vurgulayan Erdoğan, ihracatçının finansmana erişimini kolaylaştıracak dev desteği ilan etti.

Reeskont Kredilerinde Günlük Limit 5 Milyar TL

İhracat odaklı büyüme stratejisi kapsamında üreticinin her zaman yanında olduklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, reeskont kredilerindeki yeni artışı şu sözlerle duyurdu:

"Günlük limitini daha önce 4,5 milyar liraya yükseltmiştik. Şimdi ilave 500 milyon lira daha ekleyerek reeskont kredileri günlük limitini 5 milyar TL'ye çıkarıyoruz."

"23 Çeyrektir Kesintisiz Büyüyoruz"

Türkiye ekonomisinin küresel krizlere ve yakın coğrafyadaki gerilimlere rağmen direncini koruduğunu ifade eden Erdoğan, kesintisiz büyüme performansının son 23 çeyreğe taşındığını hatırlattı. Mal ve hizmet ihracatının 2025 yılında 395 milyar dolarla Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdığını belirten Cumhurbaşkanı, 22 Mayıs 2026 tarihinde ise 2,4 milyar dolarla günlük ihracat rekorunun kırıldığını aktardı.

Savunma ve Havacılık İhracatında Büyük Sıçrama

Orta-yüksek ve yüksek teknoloji ürün ihracatının 10 milyar dolardan 112 milyar dolara yükseldiğini vurgulayan Erdoğan, özellikle Türk savunma sanayiinin küresel başarısına dikkat çekti. Son verilere göre savunma ve havacılık alanındaki ihracatın yüzde 29,5 oranında net artışla 3 milyar 863 milyon dolara ulaştığını belirten Cumhurbaşkanı, "Küresel pazarlarda bayrağımızın dalgalanmadığı tek bir gümrük kapısı bırakmayacağız" dedi.