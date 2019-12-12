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Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Güçlüyüz, inançlıyız çünkü...

12.12.2019 00:17

Bütçe görüşmeleri kapsamında TBMM Genel Kurulunda açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ''İnançlıyız, çünkü bu milletin inandığı zaman neleri başarabildiğine defalarca şahit olduk. Güçlüyüz, çünkü tarihin en büyük üç kur saldırısına rağmen düşmeden, yıkılmadan yolumuza devam ediyoruz.'' ifadelerini kullandı.


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