Aydın Kuyucak'ta korkunç kaza: 9 yaralı

Giriş Tarihi: 26 Haziran 2026 21:07

Aydın-Denizli Otoyolu, cuma günü akşam saatlerinde korkunç bir şehirlerarası otobüs kazasına sahne oldu. Kuyucak ilçesi yakınlarında bir yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada adeta can pazarı yaşandı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otobüs, otoyolu ayıran refüje girerek durabildi.

Otobüs Çarpışmanın Etkisiyle Refüje Girdi

Kaza, Aydın-Denizli Otoyolu Yamalak Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Osman Ö. idaresindeki 64 AN 727 plakalı yolcu otobüsü, aynı istikamette ilerleyen Elif Ç. yönetimindeki 35 CFJ 432 plakalı otomobille henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı.

Kontrolden çıkan dev yolcu otobüsü, çarpışmanın ardından otoyolun ortasındaki refüje dalarak durabildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, otoban polisi, itfaiye ve acil sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar Orta Refüjde Müdahale Bekledi

Feci kazada her iki aracın sürücüleri ile birlikte yolcu otobüsünde bulunan 7 yolcu yaralandı. Kaza sonrasında büyük şok yaşayan ve hafif yaralanan bazı yolcular, otoyolun orta refüjüne oturarak sağlık ekiplerinin gelmesini bekledi.

Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan toplam 9 yaralı, ambulanslarla çevre il ve ilçelerdeki Denizli ve Nazilli devlet hastanelerine sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların hiçbirinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle otoyolda uzun araç kuyrukları oluşurken, kazalı araçların çekilmesiyle trafik akışı yeniden normale döndü.