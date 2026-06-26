Giriş Tarihi: 26 Haziran 2026 22:13 Güncelleme Tarihi: 26 Haziran 2026 22:14

İzmir'in Bornova ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen feci motosiklet kazası, 3 çocuklu bir aileyi yasa boğdu. Eşinden motosiklet kullanmayı öğrenmek için direksiyon başına geçen genç kadın, deneme sürüşü yaptığı esnada kontrolü kaybederek metrelerce yükseklikten dere yatağına uçtu.

Deneme Sürüşü Ölümle Bitti

Olay, Bornova ilçesi Mevlana Mahallesi Dr. Muhiddin Erel Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Suriye uyruklu 29 yaşındaki Nur Elhuseyin, eşiyle birlikte cadde üzerinde motosiklet eğitimine çıktı. Eşinin bir süre pratik bilgiler vermesinin ardından genç kadın, iddiaya göre tek başına deneme sürüşü yapmak istedi.

Ancak gaz kolunu ayarlayamayan ve aniden hızlanan motosikletin kontrolünü yitiren Elhuseyin, yol kenarında bulunan dereye feci şekilde uçtu. Kazayı gören eşi ve çevredekiler durumu hemen polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Hastanedeki Çabalar Yetersiz Kaldı

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ve polis ekipleri, dere yatağına inerek ağır yaralanan talihsiz kadını yukarı çıkardı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla İzmir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Nur Elhuseyin, doktorların tüm yoğun çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Acı haberin ardından kaza noktası ve hastanede inceleme yapan polis ekipleri, olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlattı. Nur Elhuseyin'in eşi, ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.