Giriş Tarihi: 26 Haziran 2026 15:16 Güncelleme Tarihi: 26 Haziran 2026 15:17

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir büfede meydana gelen olayda, adeta bir mucize eseri can kaybı yaşanmadı. Boşanma aşamasındaki eşini gözünü kırpmadan öldürmek isteyen kadının tetiğe bastığı anlarda silahın tutukluk yapması, olası bir facianın önüne geçti. Dehşet anları iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Tetik Bastı, Silah Ateş Almadı

Olay, Çerkezköy ilçesi Bağlık Mahallesi Kartal Sokak'ta bulunan bir büfede meydana geldi. İddiaya göre, 64 yaşındaki Mersiye I., boşanma aşamasında olduğu aynı yaştaki kocası Rahim I. ile büfede karşı karşıya geldi. Yanında getirdiği tabancayı aniden çıkaran Mersiye I., kocasını hedef alarak tetiğe bastı.

Ancak kızının üzerine kayıtlı ve ruhsatlı olduğu belirlenen tabanca o esnada tutukluk yaptı. Silahın patlamadığını gören Rahim I., ölümden saniyelerle kurtularak eşinin elindeki silahı almak için hamle yaptı.

Silah Patlamayınca Kabzayla Saldırdı

İş yerinde iki yaşlı insan arasında başlayan ölüm kalım savaşı arbedeye dönüştü. Silahı ateşleyemeyen Mersiye I., bu kez tabancanın kabzasıyla boşanma aşamasındaki kocasının kafasına peş peşe vurmaya başladı. Başından aldığı darbelerle kanlar içinde kalan adamı gören çevredekilerin ihbarı üzerine adrese hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

"Beni Aldattı, Bir Anlık Sinirle Yaptım"

Olay yerinde polis ekiplerince kıskıvrak yakalanarak gözaltına alınan öfkeli kadın, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilen Mersiye I.'nın ifadesi ise dikkat çekti. Yaşlı kadın ifadesinde; eşinin kendisini aldattığını, aralarında süren mal paylaşımı davası bulunduğunu ve büfede karşılaşınca bir anlık sinir krizi geçirerek olayı gerçekleştirdiğini iddia etti. Kafasından yaralanan Rahim I.'nın hastanedeki tedavisi sürerken, emniyetin olayla ilgili tahkikatı tamamlandı.