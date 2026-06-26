Giriş Tarihi: 26 Haziran 2026 20:19 Güncelleme Tarihi: 26 Haziran 2026 20:20

AK Parti'nin siyasi yol haritasını şekillendirecek olan 33. İstişare ve Değerlendirme Kampı için geri sayım bitti. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 gün sürecek kritik zirvenin gerçekleştirileceği Sakarya'nın Sapanca ilçesindeki kamp oteline giriş yaptı.

Sapanca Yolunda Sevgi Seli

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sapanca'daki kamp alanına eşi Emine Erdoğan ile birlikte geldi. Erdoğan çiftinin ilçeye girişiyle birlikte yol güzergahı boyunca adeta bir sevgi seli yaşandı. AK Parti teşkilatları ve çok sayıda vatandaş, ellerinde Türk bayrakları ve parti flamalarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılamak için yollara döküldü. Vatandaşların sevgi gösterileri ve attığı karanfiller sebebiyle Erdoğan'ın makam aracının üzerinin tamamen çiçeklerle kaplandığı görüldü.

Otel Çevresinde En Üst Düzey Güvenlik Önlemi

Kritik zirvenin yapılacağı otel ve çevresinde emniyet güçleri tarafından yoğun güvenlik önlemleri alındı. Yoğun güvenlik çemberine rağmen çok sayıda vatandaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yakından görebilmek ve destek vermek amacıyla saatler öncesinden otel önündeki bekleme alanlarında toplandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın otele giriş yapmasıyla birlikte, AK Parti'nin yeni dönem stratejilerinin belirleneceği brifing ve değerlendirme toplantılarının resmi startı verilmiş oldu.