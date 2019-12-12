Şırnak İdil'de geçtiğimiz günlerde acı bir olay yaşandı. PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcı, imha edilirken patladı. 2 asker şehit oldu, 7 asker ise yaralandı. Şehitlerden Esma Çevik'in ölümü tüm Türkiye'de olduğu gibi ilk görev yeri olan Bodrum'da hüzün yarattı. Bodrum'da tüm etkinliklere jandarma adına katılan Çevik'in, anneler gününde karanfil dağıttığı görüntüleri ortaya çıktı. Esma Çevik'in güler yüzü ve sıcakkanlılığı fotoğrafa böyle yansıdı.
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