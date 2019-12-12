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Kahraman 'in son görüntüsü yürekleri burktu

'ın İdil kırsalında PKK'lı teröristlerce araziye tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen astsubay üstçavuş 'in 'da görev yaparken kadınlara karanfil dağıttığı görüntüleri yürekleri dağladı.

Ağlatan fotoğraf
Şırnak İdil'de geçtiğimiz günlerde acı bir olay yaşandı. PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcı, imha edilirken patladı. 2 asker şehit oldu, 7 asker ise yaralandı. Şehitlerden Esma Çevik'in ölümü tüm Türkiye'de olduğu gibi ilk görev yeri olan 'da hüzün yarattı. Bodrum'da tüm etkinliklere jandarma adına katılan Çevik'in, anneler gününde karanfil dağıttığı görüntüleri ortaya çıktı. 'in güler yüzü ve sıcakkanlılığı fotoğrafa böyle yansıdı.

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