Trump'ın kızıyım diyen Necla Özmen'den Trump'a: Babacığım tanışalım

Giriş Tarihi: 26 Haziran 2026 17:14

Ankara'da yerel mahkemelere taşınan sıradışı bir iddia, diplomasi koridorlarına kadar uzandı. ABD Başkanı Donald Trump'ın biyolojik babası olduğunu ileri süren 56 yaşındaki Ankaralı Necla Özmen, yaklaşan kritik NATO Zirvesi öncesinde ezber bozan bir hamleye imza attı.

Mahkeme Reddetti, O Büyükelçiliğe Koştu

Necla Özmen, daha önce Trump'ın kızı olduğunu kanıtlamak adına Türk yargısına başvurarak resmi bir babalık davası açmıştı. Ancak yerel mahkeme, Özmen'in bu talebini ve iddialarını reddetti. Yargı yolunun kapanmasının ardından pes etmeyen Özmen, gözünü Trump'ın NATO Zirvesi kapsamında Ankara'ya gerçekleştireceği resmi ziyarete çevirdi. ABD Ankara Büyükelçiliği'nin yolunu tutan Özmen, doğrudan Trump'a iletilmek üzere elçilik yetkililerine sürpriz bir mektup teslim etti.

"Sana Türk Mutfağından Lezzetler İkram Edeyim"

Büyükelçilik aracılığıyla Beyaz Saray'a ulaştırılması istenen mektubun içeriği ise oldukça dikkat çekici. Trump'a mektubunda bizzat "Babacığım" diyerek hitap eden 56 yaşındaki Özmen, ABD Başkanı ile Ankara'da şahsen tanışmak istediğini yazdı. Siyasi figür olmasının ötesinde bir aile bağları olduğunu savunan Özmen, Trump'ı Ankara'da ağırlamak, hasret gidermek ve ona geleneksel Türk mutfağından kendi elleriyle hazırlayacağı eşsiz lezzetleri ikram etmek istediğini mektubunda açıkça ifade etti.