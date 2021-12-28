Spekülatörler son 2.5 ayda ne suç işledi? Dolar saldırısının perde arkası...

Geçtiğimiz gün Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, art niyetli ve temelsiz iddialarla doların artacağını iddia ederek piyasalarda spekülasyon oluşturmaya çalışan 26 şüpheliye suç duyurusunda bulunmuştu.

BDDK ayrıca söz konusu 26 spekülatörün arasında başı çeken Durmuş Yılmaz, Burhanettin Bulut, Güldem Atabay, Emin Çapa ve Selçuk Geçer hakkında soruşturma başlatmıştı.

Spekülatörler hakkında suç duyurusunda bulunan BDDK'nın gerekçesi şu şekilde:

"Sosyal medya ve yayın organları üzerinden kur hareketlerini manipüle etmeye yönelik paylaşımları dolayısıyla aşağıdaki Twitter hesapları ve kişiler hakkında Kurumumuz, Bankacılık Kanununun 74. maddesi kapsamında suç duyurusunda bulunmuştur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

İŞLEDİKLERİ SUÇU İKTİDARA ATMAYA BAŞLADILAR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kurdaki dalgalanmayı durdurarak nispi bir istikrarı sağlamak için yeni araçların devreye alınacağını açıklamasının ardından dolar 12 liranın altına gerilemişti. Sosyal medyada popüler olan sahte ekonomistler, algılarıyla oynayıp yanlış yönledirdikleri yetmezmiş gibi yüksek kurdan dolar alan küçük yatırımcıların zararının sorumlusu olarak Başkan Erdoğan'ı ve kurmaylarını gösterdi. Fondaş medya da koro halinde bu iddiayı tekrarladı.

AMAÇ TÜRKİYE'NİN ÜRETEREK KENDİSİNE YETMESİNİ ENGELLEMEK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ekonomi kurmaylarının Yeni Türkiye Modeli'yle faizleri düşürerek istihdamı ve ihracatı artırıp cari açığı kapatmaya başlaması sıcak para sahiplerini rahatsız ediyordu. Üretim potansiyeliyle güçlenen Türkiye'nin ellerinden kaymaması için piyasaları manipüle edip dolarizasyonu artırarak iktidara baskı oluşturmak isteyen bu güruh, geçtiğimiz Ekim ayı itibariyle kur - enflasyon merkezli saldırıya başladı.

İŞTE ÖNDE GELEN SPEKÜLATÖRLERİN VUKUATLARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun suç duyurusu üzerine, eski Merkez Bankası Başkanı ve İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz ile Güldem Atabay, Burhanettin Bulut, Emin Çapa ve Selçuk Geçer hakkında soruşturma başlatmıştı.

Suç duyurusunda bulunulan spekülatörlerin tam listesi şöyle:

1.Rüşdü Saraçoğlu (@RusduSaracoglu)

2.@yaseminilber

3.Mustafa Sönmez (@mustfsnmz)

4.Okan AYBAR (@okanaybar)

5.Evren BOLGÜN (@ebolgun)

6.Ali YILDIZ (@alyildi61671650)

7.Alican ULUDAĞ (@alicanuludag)

8.Mehmet Şerif ALTUN (@acizkull95)

9.Ahmet ALTAY (@AhfatAltay)

10.Mehmet ASLAN (@Aslnmhmt)

11.Canan (@canane3347)

12.Dark Element (Yine yeni hesap) (@Grilim5)

13.Tuğba (@tugbaonbsi)

14.Nural (@suigenerisfemin)

15.economy for dummies (@DummiesEconomy)

16.AĞA (@AGARIKLAB)

17.Şeref OĞUZ (@serefoguz)

18.İzzet ÖZGENÇ (@izzetoezgenc)

19.GİZLİ ARŞİV (ydk) (@GizliArsivYDK06)

20.Aslan Amca (@aslanamca2021)

21.Erk Acarer (@eacarer)

Peki amiyane tabirle "keriz silekeleyen" bu spekülatörler doları artırmak için ne yaptı?

DURMUŞ YILMAZ

Eş zamanlı olarak sosyal medya üzerinden harekete geçen spekülatörler hiç ara vermeden sürekli bir şekilde yatırımcıları ve küçük mevduat sahiplerini dolara yönlendirmeye başladı.

İyi Partili eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, ilk olarak 19 Kasım Cuma akşamı sosyal medya hesabından, "Bu gece saat 00.00 da Resmi Gazeteyi takip edin, ekonomi açısından olağanüstü bir şey olacak" dedi. TL bu spekülasyondan sonra hızlı bir şekilde değer kaybetti.

Yılmaz başına gelecekleri çok iyi bildiği için ertesi gün panikle özür diledi.

20 Aralık akşamı çakılan dolar sonrası yüksek kurdan dolar alan yatırımcıların dolardan ayrılmasını engellemek ve vatandaşların dolara yöneltmek için CHP'nin yayın organı Halk TV'ye bağlanarak, "Bu bir alım fırsatıdır. Başka bir şey değildir. Önceki müdahaleler nasıl alım fırsatı yarattıysa bu da öyledir. Yarın sabah benim tahminim bu iş kaldığı yerden devam edecektir" ifadelerini kullandı. Ama dolar düşmeye devam etti.

Küçük yatırımcıyı büyük zarara sokan İyi Partili Yılmaz, sosyal medyada "Bir de ülkeyi yönetseler ne olurdu" tepkisiyle karşılaştı.

Yılmaz, 2019'un Eylül ayında CHP'li Faik Öztrak ile Uluslararası Para Fonu (IMF) yetkilileriyle Ankara'da bir otelde kamuoyundan gizli olarak buluşmuş, bu görüşme daha sonra deşifre olmuştu. Gizli görüşmeden bir süre sonra Halk TV sunucusu Şirin Payzın'ın yayınına çıkan Yılmaz, Türkiye'nin dövize muhtaç olduğunu iddia ederek, "Bana göre bu kaynak ancak IMF'nin gözetim ve denetimi sağladığı bir ortamda olabilir." sözlerini sarf etmişti.

SELÇUK GEÇER

Selçuk Geçer kur spekülasyonu yaparak vatandaşı yanlış yönlendirenleren spekülatörlerden. Sözde ekonomist Geçer, sadece Gazi Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunu. Bu süreçte YouTube sayfasında onlarca içerik paylaşarak kur spekülasyonu yaptı. Geçer'in, "Dolar 50 TL olacak" şeklinde bir video bile yayınladığı görülüyor. Vatandaşı art niyetli olarak dolar alımına yönelten Geçer, sayfasındaki videolara devamlı, "Dolar şu kadar olacak" şeklinde başlıklar atıyor.

GÜLDEM ATABAY

Ortadoğu Teknik Üniversitesi, İşletme Bölümü'nden 1995 yılında mezun oldu. Ardından Hacettepe Üniversitesi, Ekonomi bölümünde yüksek lisansını tamamlayan Güldem Atabay, Türkiye'de erişimi engellenen FETÖ yayın organı Ahval'in ingilizce sitesinde ve Türkçe yayın yapan YouTube hesabında yabancı yatırımcıyı durdurmak için sürekli Türk ekonomisini kötülüyor. Ayrıca fondaş Halk TV'ye çıkarak muhalif yatırımcıyı korkutuyor ve dolar alımına yönlendiriyor.

RÜŞDÜ SARAÇOĞLU

Eski Merkez Bankası Başkanı Rüştü Saraçoğlu Twitter hesabından, "Türk bankalarındaki USD hesaplarına güvenenleri alkışlıyorum. Neden alkışlıyorsun derseniz cesaretlerinden dolayı" ifadelerini kullanmıştı. Saraçoğlu, mevduat sahipleri ve yabancı yatırımcıları korkutarak dolarını Türk bankalarında tutanların hesaplarına el konulacağını ima etmişti. Bu sözlerle ülkeden çıkmalarını sağlayacaktı. Aynı zamanda eski Başbakan Şükrü Saracoğlu'nun da torunu olan spekülatörün 90'lı yıllarda danışmanı olduğu bankalardan Bankekspres, İnterbank ve Egebank batmıştı.