Haberler Haber Videoları Antalya deprem son dakika! Alanya'da deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli'den açıklama: 5,5'le sallandı

Antalya deprem son dakika! Alanya'da deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli'den açıklama: 5,5'le sallandı

Antalya deprem son dakika! Alanya'da deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli'den açıklama: 5,5'le sallandı
29.12.2021 08:50 - Son Güncelleme: 29.12.2021 08:50

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29 Aralık sabah saatlerinde Akdeniz bölgesinde vatandaşlar büyük bir sarsıntıyla uyandı. AFAD'dan yapılan son dakika açıklamada Akdeniz'de 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği duyuruldu. Deprem bir çok ilde hissedildi.

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Akdeniz açıklarında 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AKDENİZ'DE 5.5 BÜYÜKLÜĞÜNDEN DEPREM
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 08.07'de merkez üssü Akdeniz olan 5,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 15 kilometre derinlikte meydana geldiği, merkez üssünün ise Muğla'nın Datça ilçesine 383,84 kilometre mesafede olduğu tespit edildi.

#Deprem
Büyüklük : 5.5 (Mw)
Yer : Akdeniz,
Tarih-Saat : 29.12.2021, 08:07:57 TSİ
Enlem : 34.1240 N
Boylam : 24.6180 E
Derinlik : 15.00 km
Detay : https://t.co/PDaUr5FZLo@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi

AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 29, 2021

KANDİLLİ'DEN SON DAKİKA AÇIKLAMA

Kandilli Rasathanesi de son dakika açıklamasında depremin Akdeniz Girit adası açıklarında yaşandığını duyururken depremin büyüklüğünü 5.5, derinliğini ise 84.5 km olarak kaydetti.

#DEPREM
GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) https://t.co/1zpwUyXlHE
29.12.2021, 08:08:08 TSİ
Büyüklük: 5.5
Derinlik: 84.5 km#Kandilli

Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) December 29, 2021

SON DAKİKA