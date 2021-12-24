Selçuk Geçer, Özgür Demirtaş, Mustafa Sönmez ve diğer troller... İşte dolar balonunu şişiren spekülatörler

CHP VE İYİ PARTİ İŞİN İÇİNDE

CHP Sakarya Milletvekili Engin Özkoç da başroldeydi. Sözde ekonomistlerin vatandaşları dolara yönelten tahminlerini devam ettiren Özkoç, neredeyse her gün doların yeni bir rekor kıracağını iddia etti. İyi Parti'nin ekonomi kurmaylarından olan Merkez Bankası eski Başkanı Durmuş Yılmaz da Erdoğan'ın açıklamasının ardından "Doların alın" diyerek büyük bir spekülatörlük yaptı. BDDK bu açıklama spekülatörler hakkında sonrası suç duyurusunda bulundu.

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