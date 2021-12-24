Selçuk Geçer, Özgür Demirtaş, Mustafa Sönmez ve diğer troller... İşte dolar balonunu şişiren spekülatörler

Bu yılın Eylül ayında 8 lira olan dolar kurunun hiçbir ekonomik gerekçe olmamasına rağmen 18 liraya kadar yükselmesinde kendine 'ekonomist' diyen gazeteci ve akademisyenlerle, bazı siyasetçiler ve FETÖ'cü isimler etkili oldu.
VATANDAŞI BATIRDILAR
Dolar operasyonunda manipülasyoncuların başını sözde ekonomist Selçuk Geçer çekti. Youtube'dan 'Dolar Ne Olur' başlıklı yayınlar yapan Geçer, "Bugün 13 yarın 23, 20'de bile durmayacak, 30'a koşacak, 40'a dayanacak" diyerek sistematik bir şekilde doların yukarı yönlü gideceğini belirtti.
Geçer'in tahminlerine inanıp birikimlerini dolara yatıran birçok vatandaş ise mağdur oldu.