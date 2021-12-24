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    • Ekonomi
    • 24.12.2021 19:12
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    • 24.12.2021 19:51
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    "Dolar uçacak" diyerek vatandaşı aldatıp piyasa spekülatörlüğüne soyunan sosyal medya profesörlerine hapis yolu göründü

    Selçuk Geçer, Durmuş Yılmaz, Mustafa Sönmez, Özgür Demirtaş ve benzerleri... Dolar kurunun 18 TL’ye kadar yükselmesinin önemli sebeplerinden biri de, kendilerini "ekonomist" olarak gösteren spekülatörlerin halkı paniğe sevk etmesi oldu. Doların 30 TL’ye kadar çıkacağına dair gerçeklikle hiçbir yakınlığı bulunmayan sloganlarla döviz alımını teşvik ederek küçük mevduat sahiplerinin mağduriyetlerine yol açtılar. Bu organize olduğu açık olan yalana fondaş medya da dahil oldu. Mevcut yasalara göre, yalan, yanlış veya yanıltıcı bilgi vermek ve söylenti çıkarmanın cezası 3 yıldan 5 yıla kadar çıkıyor. Savcıların bu spekülatörlere karşı henüz herhangi bir işlem başlatılmaması, manipülatörü cesaretlendiriyor. Haberin detayları...

    Vatandaşı aldatan spekülatörlere hapis yolu göründü

    Savcıların piyasaları sarsan söylemlerle sosyal medya üzerinden spekülatörlüğe soyunan ekonomi uzmanlarına karşı harekete geçmemesi için hiçbir neden kalmadı.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, yeni ekonomik tedbirleri açıklamasının ardından rekor seviyelere ulaşarak 18 TL'yi gören dolar, 11 liraya kadar düşmüştü. Eylül ayında 8 lira olan dolar kurunun 18 liraya kadar yükseldiği sürece, hiçbir temeli bulunmayan söylemlerle döviz alımını teşvik eden "sözde ekonomistler" de neden oldu. Bahsi geçen sosyal medya manipülatörleri, doların 30 TL'yi aşacağını dahi söyleyerek halkta korku ve paniğe yol açtı.

    TOPLUMU ORGANİZE BİR ŞEKİLDE KANDIRDILAR

    Yanıltıcı söylemlerini sosyal medya hesapları üzerinden aktardılar. O isimlerden biri Selçuk Geçer. YouTube'da 556 bin abonesi bulunan Geçer'in hesabı, organize bir şekilde doların yükseleceğini belirttiği videolarla dolu.

    İşte o videoların bazıları:

        "Dolar 15'le kapar 25'e çıkar", "Bu ne ki dolar 30'a koşacak", "Dolar 50 olur mu?", "Dolar 20 bile komik kalacak", "Eyvah dolar 30 lira olmuş".

        20 ARALIK MUSTAFA SÖNMEZ: ÇARŞAMBA 20 OLACAK, HİÇ KAÇARI YOK

        Mustafa Sönmez ise 20 Aralık 2021 tarihinde, Twitter hesabından "Yarın 19, Çarşamba 20! Hiç kaçarı yok!" paylaşımında bulunmuştu.

        VE AJANS BALONU ÖZGÜR DEMİRTAŞ

        Özgür Demirtaş da devamlı doların artacağına yönelik yayınlar ve paylaşımlar yaptı. Ajans desteği aldığı aşikar olan Demirtaş, yaşanan bu süreçte Twitter'da ismini Trend Topic'e sokarak kamuoyunda sahte bir itibar kazandı. Faiz arttırımını isteyen bu sözde ekonomist, açıklamarıyla vatandaşları dolar alımına yöneltti.

        FONDAŞ MEDYADAN TAZYİK

            Birçok kişinin, korku pompalanan ve yalan bilgiler içeren bu paylaşımlardaki söylemler sonrası varlıklarını dolara yatırması mağduriyet yaşamalarına neden oldu.

            Dolar ekonomik gerekçelerden uzak bir şekilde 18 liraya kadar yükselmesine, mevcut hükümete muhalif olan fondaş medya kuruluşları da destek verdi.

            DURMUŞ YILMAZ DOLAR ALMAYA ÇAĞIRDI

            Manipülasyona imza atan isimler sadece kendisini ekonomist olarak tanıtan isimlerde sınırlı değil. İyi Parti'li eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, doların düşmesi sonrası "Bu bir alım fırsatıdır. Başka bir şey değildir" diyerek vatandaşları dolar almaya çağırdı.

            MEVCUT YASALARDA BU SUÇUN CEZASI: 5 YILA KADAR HAPİS

                Yanlış bilgi ya da söylenti yayarak yanıltmak ya da bir menkul kıymetin fiyatını çeşitli tekniklerle kasıtlı ve suni olarak düşürme veya yükseltme girişiminde bulunmak manipülasyona giriyor. Manipülasyon, yasa dışı bir faaliyet ve suç.

                Cezası ise 5 yıla kadar hapsi kapsıyor. Kararları etkilemek amacıyla yalan, yanlış veya yanıltıcı bilgi veren, söylenti çıkaran, haber veren, yorum yapan ya da bunları yayan ve bu suretle menfaat sağlayan kişilerin 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adlî para cezasıyla cezalandırılacağı hükmü bulunuyor.

                SAVCILAR NE ZAMAN SORUŞTURMA BAŞLATMAYI DÜŞÜNÜYOR?

                Bu suçla mücadele konusunda, manipülasyonlara imza atılan dönemde, sözde ekonomistlerle ilgili savcılığın harekete geçmemesi yanıltıcı ve korkuya sevk eden paylaşım yapanların cesaretlenmesine neden oldu.

                BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAK

                    Sosyal medya başta olmak üzere farklı mecralardaki paylaşımlara yönelik Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), görsel ve basılı yayın organları ile sosyal medya hesapları üzerinden kur hareketlerindeki olumlu seyri manipüle etmeye yönelik girişimlerde bulunan kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulacağını duyurdu.

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                    Haberler Ekonomi "Dolar uçacak" diyerek vatandaşı aldatıp piyasa spekülatörlüğüne soyunan sosyal medya profesörlerine hapis yolu göründü
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