"Dolar uçacak" diyerek vatandaşı aldatıp piyasa spekülatörlüğüne soyunan sosyal medya profesörlerine hapis yolu göründü

Cezası ise 5 yıla kadar hapsi kapsıyor. Kararları etkilemek amacıyla yalan, yanlış veya yanıltıcı bilgi veren, söylenti çıkaran, haber veren, yorum yapan ya da bunları yayan ve bu suretle menfaat sağlayan kişilerin 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adlî para cezasıyla cezalandırılacağı hükmü bulunuyor.

SAVCILAR NE ZAMAN SORUŞTURMA BAŞLATMAYI DÜŞÜNÜYOR?