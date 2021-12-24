"Dolar uçacak" diyerek vatandaşı aldatıp piyasa spekülatörlüğüne soyunan sosyal medya profesörlerine hapis yolu göründü

Savcıların piyasaları sarsan söylemlerle sosyal medya üzerinden spekülatörlüğe soyunan ekonomi uzmanlarına karşı harekete geçmemesi için hiçbir neden kalmadı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, yeni ekonomik tedbirleri açıklamasının ardından rekor seviyelere ulaşarak 18 TL'yi gören dolar, 11 liraya kadar düşmüştü. Eylül ayında 8 lira olan dolar kurunun 18 liraya kadar yükseldiği sürece, hiçbir temeli bulunmayan söylemlerle döviz alımını teşvik eden "sözde ekonomistler" de neden oldu. Bahsi geçen sosyal medya manipülatörleri, doların 30 TL'yi aşacağını dahi söyleyerek halkta korku ve paniğe yol açtı.
TOPLUMU ORGANİZE BİR ŞEKİLDE KANDIRDILAR
Yanıltıcı söylemlerini sosyal medya hesapları üzerinden aktardılar. O isimlerden biri Selçuk Geçer. YouTube'da 556 bin abonesi bulunan Geçer'in hesabı, organize bir şekilde doların yükseleceğini belirttiği videolarla dolu.
İşte o videoların bazıları: