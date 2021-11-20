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    • Ekonomi
    • 20.11.2021 11:59
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    • 20.11.2021 12:25
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    Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile ilgili yalanı Durmuş Yılmaz yaydı! Manipülasyondan yargılanabilir

    Faiz lobisinin Türkiye'deki kuklalarını anlamak için çok net bir manipülasyona dün gece şahit olduk. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın bu gece yarısı Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete kararıyla görevden alınacağı veya istifa edeceği iddiasını İyi Parti Ankara Milletvekili ve eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz ortaya attı. Muhalefeti destekleyenler manipülasyonun faili Yılmaz'a inanarak gece boyunca uyumadı. Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör, Yılmaz'ın ne için böyle bir spekülasyon yaptığını tek tek açıkladı. Muhalif Mahfi Eğilmez de manipülasyonun suç olduğunu ve Yılmaz'ın yargılanılabileceğini söylüyor. Haberin detayları...

    takvim.com.tr
    Yalan söylediği ortaya çıkan Durmuş Yılmaz hapı yuttu!

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı bir türlü deviremeyen Batı, içerdeki uşakları aracılığıyla en kirli yöntemlerle saldırıyor. Dün gece de bu kirli saldırıların bir benzerini yaşadık.

    Türkiye ihracat rekorları kırarken yıl sonu büyüme rakamları giderek artarken faize karşı üretim ve yatırım stratejisini benimseyen Türkiye'nin ekonomisine kur üzerinden saldırılar devam ediyor. IMF ile otel odalarında CHP'li Faik Öztrak ile birlikte gizlice görüşen eski Merkez Bankası Başkanı ve İYİ Parti Milletvekili Durmuş Yılmaz Resmi Gazete üzerinden spekülatif paylaşımlar yaparak topluma korku pompalamaya kalktı. Fabrika yatırımları ve artan enerji maliyetlerine karşın istihdam odaklı ilerleyen Türkiye'nin ekonomi stratejisini kimler hedef alıyor? CHP ve İYİ Partili isimlerin spekülatif paylaşımlarının amacı ne? Türkiye ekonomisi neden hedefte? Kurlardaki anormal yükselişin perde arkasında ne var?

    İYİ PARTİ'Lİ YILMAZ: BU GECE BİR ŞEY OLABİLİR

    IMF yetkilileriyle gizli toplantılar yaptığı ortaya çıkan İyi Parti Ankara Milletvekilive eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, "Ben sizleri bugün cuma dolayısıyla bu gece saat 00.00'dan sonra teyakkuza davet ediyorum. Resmi Gazeteyi takip etmenizi tavsiye ediyorum. Bu gece bir şey olabilir. Olduğu zamanda Türk lirasının üzerinde nasıl daha fazla bir sıkıntının geleceğini görürsünüz. 00.00'dan sonra Resmi Gazeteyi takip edin diyorum" iddiasını ortaya attı.

    FETÖ DESTEKLİ GERGERLİOĞLU İYİ PARTİ'Lİ DURMUŞ YILMAZ'IN YALANINI KÖPÜRTTÜ

    FETÖ destekli HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu sosyal medya hesabı üzerinden, "TBMM bütçe komisyonunda önemli açıklama!!! Eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz 'bu gece saat 00.00 da Resmi Gazeteyi takip edin, ekonomi açısından olağanüstü bir şey olacak' dedi. Sizce ne olacak?" iddiasını yaydı.

    DURMUŞ YILMAZ GERİ ADIM ATTI

    Paniğe kapılan Yılmaz, Gergerlioğlu'nu geri adım atarak terör uzantılı Gergerlioğlu'nu yalanlamak zorunda kaldı. İşte o sözler:

    "Plan ve Bütçe Komisyonunda yaptığım konuşma aşağıdadır. Bu bir bilgi ve duyuma dayanmıyor var olan belirsizliklere vurgu yaptım"

    MERAL DE YALANA DESTEK VERDİ

    İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de spekülasyona devam ederek, "Gündüz huzur yok, gece huzur yok. Yazık değil mi bu güzel ülkeye? Günah değil mi bu cefakar millete? Ama kimse üzülmesin. Asla pes etmek yok. Bu günler elbette geçecek. O sandık elbet gelecek, ve Türkiye İYİ olacak." dedi.

    BURJUVA FAİK KAOSU KAÇIRIR MI?

    Dededen beri devletin sırtından geçinen CHP Tekirdağ milletvekili ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Bu ucube sistem, artık bir siteyi bile çalıştıramıyor." sözlerini sarf ederek spekülasyona destek verenler arasına girdi.

    Bu açıklamalardan sonra gece 00.00'dan itibaren Resmi Gazete kilitlendi. İyi Parti'li Yılmaz'ın yalanına inanan muhalif seçmenin siteye aşırı yoğunluk göstermesinden dolayı Resmi Gazete kısa süreliğine çöktü. Resmi Gazete internet sitesine girenler "Hizmet kullanılamıyor" uyarısı ile karşılaştı. Siteye ancak 00.30 gibi erişim sağlanabildi.

    MUHALEFET BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞADI

    Resmi Gazete kararlarında İyi Parti'li Durmuş Yılmaz'ın bahsettiği Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın görevden alınabileceği veya devletin dövizlere el koyabileceğiyle ilgili spekülasyona ait bir ifade göremeyen muhalifler büyük üzüntü yaşadı.

        Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör değerlendirdi.

        Güngör'ün açıklamaları şöyle:

        "İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Durmuş Yılmaz'ın bir tweeti oldu. Bu 2006'dan 2011'e kadar 5 yıl Merkez Bankası Başkanlığı yapmış bir isim. Ortaya bir tweet attı. Sosyal medya üzerinden bir spekülasyon yaptı. 'Akşam Resmi Gazete'i bekleyin. 12'den sonra ekonomide bir şeyler olabilir" diye. Sonra birkaç sonra kendisini düzeltti. 'Olacak demedim olabilir dedim' diye. Şimdi herkes bu dedikodunun peşinden gitti. Resmi Gazete'yi bekledi. Acaba ekonomi yönetiminde bir değişiklik mi olacak? Daha ötesi piyasada sanki hükümet döviz hesaplarına gece yarısı bir karanameyle el koyacak? İş adamları falan devletin yetkililerini arıyor. Böyle bir şey var mı diye.

        YALAN İÇİN ÖZÜR DİLEMEDİ

        Neden çünkü Durmuş Yılmaz sıradan bir isim değil. Dediğim gibi yıllarca Merkez Bankası Başkanlığı yaptığı için herkes içerden acaba böyle bir bilgi mi aldı Merkez Bankası tarafından diye inandı böyle bir spekülasyona. Sonra çıkıp özür de dilemedi.

        İŞİN TUHAF TARAFI EŞİ BAŞÖRTÜLÜ DİYE KENDİSİNİ AŞAĞILAYANLAR İLE ŞİMDİ KOL KOLA

        İşin garip tarafı da aslına bakarsan şu. Yıllar önce 15 yıl önce Merkez Bankası Başkanlığına geldiği zaman kapısının önündeki ayakkabılarla daha sonra eşinin başörtüsüyle gündeme gelen bir isim. Normalde o isim şu anda kendisine bu haberleri yapanlara birlikte hareket ediyor. Yani çok tuhaf ciddi bir kaos ortamı. Muhalefetin Merkez Bankası'nın faiz kararını eleştirmesini kimse bir şey söylemiyor.

        MUHALEFET KUR İNMESİN DİYE YALANA DEVAM EDECEK

        Ama böyle bir yalan siyaseti üzerinden vatandaşları tedirgin edecek iş adamlarını tedirgin edecek bir kaos ortamı oluşturmaya gerek yok. Kurda hareket oluştu. Şimdi siz böyle bir şeyi ortaya attığınız zaman bizim piyasa kapalı olsa da Londra açılıyor Amerika açılıyor Asya açılıyor. Dolayısıyla oralarda Türkler devrede olmadığı için ufak hareketlerle çok küçük cüzi miktarlarla kurun seviyesini yükseltme durumunuz oluyor. Yıllarca bürokratlık yapmış birisinin böyle bir spekülasyon yapması normal değil. Muhalefet yalan siyasetine kurun bu seviyede kalması için devam edecektir."

        MANİPÜLASYON SUÇ! YILMAZ YARGILANABİLİR

        Muhalif Ekonomist Mahfi Eğilmez, Yılmaz'ın yaptığının suç olduğunu şöyle açıklamıştı:

        "Yanlış bilgi ya da söylenti yayarak yatırımcıları yanıltmak ya da bir menkul kıymetin fiyatını çeşitli tekniklerle kasıtlı ve suni olarak düşürme veya yükseltme girişiminde bulunmak manipülasyon çeşitleridir. Bu işlemleri yapanlara da manipülatör denir. Hileli yönlendirme olarak da tanımlanan manipülasyon, algıyı yönlendirme ya da doğrudan fiyat hareketlerine müdahale yoluyla yürütülür. Manipülasyon, yasa dışı bir faaliyettir ve suç olarak belirlenmiştir.

        Futboldan bir benzetme yapayım: Spekülasyon kaleciye verilen ve kısa düşen geri pası yakalayan rakip oyuncunun gol atmasıdır. Manipülasyon ise topu elle düzeltip gol atmaktır.

            Bir yabancı yatırımcının 13 Ağustos günü kur 6,80 iken 1 milyon Dolar ile 6.800.000 TL satın aldığını, 15 Ağustos günü de kur 6,0'a düştüğünde yeniden Dolara döndüğünü düşünelim. Aşağıdaki tablo 13 ve 15 Ağustos günleri USD/TL kurundaki değişimi ve bir örnek Dolar satış ve alış işlemini sergiliyor.

            Yatırımcı, kurun 7,00'dan fazla yükselmeyeceğini, çünkü bazı adımlar atılacağını tahmin etmiş, Dolarını önce TL'ye sonra tekrar Dolara dönerek 2 gün içinde Dolar bazında yüzde 13,3 gibi inanılmaz oranda bir kazanç elde etmiştir. Burada bu yabancı yatırımcı spekülasyon yapmış olmaktadır. Bu bir suç değildir.

            Diyelim ki bu yabancı yatırımcı, kuru önce 6,80'e yükseltecek haberler yaymış ve kur 6,80'e yükselince Dolar satıp TL almış ve 2 gün sonra o haberlerin doğru olmadığını yayarak kurun düşmesini sağlamış ve düşük kurdan Dolar alıp kazanç elde etmişse manipülasyon yapmış olmaktadır. Manipülasyon suçtur.

            TL'nin son dönemde 4,80'lerden 6,80'e (gün içinde 7'nin üzerini de gördü) yükselmesi ve 14 Ağustos öğleden sonra düşüşe geçerek 5,90'lara kadar gerilemesinde spekülasyona ve o spekülasyonlardan etkilenen kişilerin panik ataklarına dayalı kazanç elde edildiği çok açıktır. Burada ayrıca manipülatif kazançlar olup olmadığı ancak incelemelerle ortaya çıkarılabilir."

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            Haberler Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile ilgili yalanı Durmuş Yılmaz yaydı! Manipülasyondan yargılanabilir
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