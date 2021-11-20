Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile ilgili yalanı Durmuş Yılmaz yaydı! Manipülasyondan yargılanabilir

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı bir türlü deviremeyen Batı, içerdeki uşakları aracılığıyla en kirli yöntemlerle saldırıyor. Dün gece de bu kirli saldırıların bir benzerini yaşadık.

Türkiye ihracat rekorları kırarken yıl sonu büyüme rakamları giderek artarken faize karşı üretim ve yatırım stratejisini benimseyen Türkiye'nin ekonomisine kur üzerinden saldırılar devam ediyor. IMF ile otel odalarında CHP'li Faik Öztrak ile birlikte gizlice görüşen eski Merkez Bankası Başkanı ve İYİ Parti Milletvekili Durmuş Yılmaz Resmi Gazete üzerinden spekülatif paylaşımlar yaparak topluma korku pompalamaya kalktı. Fabrika yatırımları ve artan enerji maliyetlerine karşın istihdam odaklı ilerleyen Türkiye'nin ekonomi stratejisini kimler hedef alıyor? CHP ve İYİ Partili isimlerin spekülatif paylaşımlarının amacı ne? Türkiye ekonomisi neden hedefte? Kurlardaki anormal yükselişin perde arkasında ne var?

İYİ PARTİ'Lİ YILMAZ: BU GECE BİR ŞEY OLABİLİR

IMF yetkilileriyle gizli toplantılar yaptığı ortaya çıkan İyi Parti Ankara Milletvekilive eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, "Ben sizleri bugün cuma dolayısıyla bu gece saat 00.00'dan sonra teyakkuza davet ediyorum. Resmi Gazeteyi takip etmenizi tavsiye ediyorum. Bu gece bir şey olabilir. Olduğu zamanda Türk lirasının üzerinde nasıl daha fazla bir sıkıntının geleceğini görürsünüz. 00.00'dan sonra Resmi Gazeteyi takip edin diyorum" iddiasını ortaya attı.

FETÖ DESTEKLİ GERGERLİOĞLU İYİ PARTİ'Lİ DURMUŞ YILMAZ'IN YALANINI KÖPÜRTTÜ

FETÖ destekli HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu sosyal medya hesabı üzerinden, "TBMM bütçe komisyonunda önemli açıklama!!! Eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz 'bu gece saat 00.00 da Resmi Gazeteyi takip edin, ekonomi açısından olağanüstü bir şey olacak' dedi. Sizce ne olacak?" iddiasını yaydı.

DURMUŞ YILMAZ GERİ ADIM ATTI

Paniğe kapılan Yılmaz, Gergerlioğlu'nu geri adım atarak terör uzantılı Gergerlioğlu'nu yalanlamak zorunda kaldı. İşte o sözler:

"Plan ve Bütçe Komisyonunda yaptığım konuşma aşağıdadır. Bu bir bilgi ve duyuma dayanmıyor var olan belirsizliklere vurgu yaptım"

MERAL DE YALANA DESTEK VERDİ