Son dakika: Başkan Erdoğan ile Putin arasında kritik görüşme

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya lideri Vladimir Putin arasında İdlib'deki saldırı sonrası bir telefon görüşmesi gerçekleşti. Görüşmeyle ilgili ilk açıklamayı Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov yaptı. Rusya'dan yapılan açıklamada, "İdlib'deki anlaşmaların nasıl uygulanacağı görüşüldü." denildi.

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