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Son dakika: Başkan Erdoğan ile Putin arasında kritik görüşme

Son dakika haberine göre Başkan ile Rusya lideri arasında İdlib'deki saldırı sonrası bir telefon görüşmesi gerçekleşti.

  • Güncel
  • 28.02.2020 13:16
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  • Son Güncelleme: 28.02.2020 13:24
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Başkan Erdoğan ile Putin arasında kritik görüşme

Başkan ile Rusya lideri arasında İdlib'deki saldırı sonrası bir telefon görüşmesi gerçekleşti. Görüşmeyle ilgili ilk açıklamayı Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov yaptı. Rusya'dan yapılan açıklamada, "İdlib'deki anlaşmaların nasıl uygulanacağı görüşüldü." denildi.

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