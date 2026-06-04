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İnegöl girişinde 3 motosiklet birbirine girdi: 3 yaralı

İnegöl girişinde 3 motosiklet birbirine girdi: 3 yaralı

Gece saatlerinde meydana gelen zincirleme kazada yaralanan genç sürücüler, olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Emniyet şeridinde bekleyenlere çarptı

İnegöl istikametinden Bursa yönüne doğru seyir halinde olan 16 yaşındaki Serdar A. yönetimindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan motosiklet, yol kenarındaki emniyet şeridinde duraklama yapan 26 yaşındaki Mahmut Y. yönetimindeki motosiklet ile hemen yanında bekleyen 17 yaşındaki Barış U. idaresindeki motosiklete hızla çarptı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Çarpışmanın şiddetiyle motosikletler ve sürücüleri yola savruldu. Zincirleme kaza sonucu her üç motosikletin de sürücüsü vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin durumu acil durum merkezine bildirmesi üzerine bölgeye kısa sürede sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralı gençlere kaza yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı.

Soruşturma başlatıldı

Kaza nedeniyle karayolu üzerinde trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlanırken, kazaya karışan motosikletlerin yoldan çekilmesiyle birlikte ulaşım yeniden normal seyrine döndü. Emniyet güçleri kazanın kesin çıkış nedenini belirlemek amacıyla hususa ilişkin geniş çaplı inceleme başlattı.

Takvim Kaynak Tercihleri
Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Haber

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