Son dakika haberine göre; Suriye rejim güçlerinin İdlib'de Türk askerlerine yönelik hain saldırılarından sonra Türkiye, düşman hedeflerine bomba yağdırdı.
Katil Esad rejiminin hedefleri böyle vuruldu!28.02.2020 22:47
- Katil Esad rejiminin hedefleri böyle vuruldu!
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