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Katil Esad rejiminin hedefleri böyle vuruldu!

Katil Esad rejiminin hedefleri böyle vuruldu!

28.02.2020 22:47

Son dakika haberine göre; Suriye rejim güçlerinin İdlib'de Türk askerlerine yönelik hain saldırılarından sonra Türkiye, düşman hedeflerine bomba yağdırdı.


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