Başkan Erdoğan ve Nijer Cumhurbaşkanı Tchiani ortak basın toplantısında konuştu
Başkan Recep Erdoğan, Nijer Cumhurbaşkanı Abdurrahman Tchiani'yi ağırladı. İki ülke arasındaki anlaşmaların imza töreninde konuşan Başkan Erdoğan Afrika ile ilişkileri kazan-kazan temelinde sürdürdüklerini belirterek, "Nijer güvenlik güçlerinin terörle mücadelesini de takdirle takip ediyoruz. Ülkemizin bu alandaki tecrübesini paylaşmaya hazır olduğunu belirttik." ifadelerini kullandı. Tchiani ise Osmanlı hatırlatması yaparak Erdoğan'a Nijer'e desteklerinden dolayı teşekkür etti.
Tayfun Dastan Takvim.com.tr Haber