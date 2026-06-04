Samsun'da fabrikada feci ölüm! Elektrik akımına kapılan 3 işçi hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 04 Haziran 2026 00:01 Güncelleme Tarihi: 04 Haziran 2026 00:15

Çelikhane tesisinde akıma kapıldılar

Fabrikanın çelikhane tesisinde çalışan işçiler, henüz belirlenemeyen bir nedenle bir anda yüksek elektrik akımına kapıldı. Mesai arkadaşlarının akıma kapıldığını gören diğer fabrika çalışanları durumu vakit kaybetmeden yetkililere ve acil durum ekiplerine bildirdi.

Ekiplerin incelemesinde hayatlarını kaybettikleri belirlendi

İhbar üzerine bölgeye kısa sürede çok sayıda sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine hızla ulaşan uzman ekiplerin yaptığı ilk kontrollerde ve incelemelerde, elektrik akımına kapılan 3 işçinin de olay yerinde yaşamını yitirdiği acı bir şekilde tespit edildi. Yapılan araştırmalar neticesinde, feci kazada fabrika çalışanları Naci Gezer (46), Mustafa İnanç (50) ve Yunus Çekiç'in (47) hayatını kaybettiği öğrenildi. İşçilerin cansız bedenleri, yapılan incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Vali Orhan Tavlı'dan başsağlığı açıklaması

Samsun Valisi Orhan Tavlı, yaşanan trajik olayla ilgili resmi bir açıklamada bulundu. Vali Tavlı, fabrikada görevli 3 işçinin elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiğini üzülerek doğruladı. Olaydan duyduğu derin üzüntüyü dile getiren Tavlı, yaşamını yitiren emekçilerin ailelerine, yakınlarına ve tüm mesai arkadaşlarına başsağlığı ve sabır dileklerini iletti. Ekiplerin fabrikadaki inceleme ve teknik çalışmaları yoğun bir şekilde sürerken, yaşanan bu ölümlü iş kazasıyla ilgili adli ve idari geniş çaplı soruşturma başlatıldı.