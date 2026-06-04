CANLI YAYIN
Geri
Samsun'da fabrikada feci ölüm! Elektrik akımına kapılan 3 işçi hayatını kaybetti

Samsun'da fabrikada feci ölüm! Elektrik akımına kapılan 3 işçi hayatını kaybetti

Tekkeköy ilçesindeki Yeşilyurt Demir Çelik Fabrikası'nın çelikhane tesisinde meydana gelen feci olayda, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden 3 işçinin kimlikleri açıklandı.

Çelikhane tesisinde akıma kapıldılar

Fabrikanın çelikhane tesisinde çalışan işçiler, henüz belirlenemeyen bir nedenle bir anda yüksek elektrik akımına kapıldı. Mesai arkadaşlarının akıma kapıldığını gören diğer fabrika çalışanları durumu vakit kaybetmeden yetkililere ve acil durum ekiplerine bildirdi.

Ekiplerin incelemesinde hayatlarını kaybettikleri belirlendi

İhbar üzerine bölgeye kısa sürede çok sayıda sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine hızla ulaşan uzman ekiplerin yaptığı ilk kontrollerde ve incelemelerde, elektrik akımına kapılan 3 işçinin de olay yerinde yaşamını yitirdiği acı bir şekilde tespit edildi. Yapılan araştırmalar neticesinde, feci kazada fabrika çalışanları Naci Gezer (46), Mustafa İnanç (50) ve Yunus Çekiç'in (47) hayatını kaybettiği öğrenildi. İşçilerin cansız bedenleri, yapılan incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Vali Orhan Tavlı'dan başsağlığı açıklaması

Samsun Valisi Orhan Tavlı, yaşanan trajik olayla ilgili resmi bir açıklamada bulundu. Vali Tavlı, fabrikada görevli 3 işçinin elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiğini üzülerek doğruladı. Olaydan duyduğu derin üzüntüyü dile getiren Tavlı, yaşamını yitiren emekçilerin ailelerine, yakınlarına ve tüm mesai arkadaşlarına başsağlığı ve sabır dileklerini iletti. Ekiplerin fabrikadaki inceleme ve teknik çalışmaları yoğun bir şekilde sürerken, yaşanan bu ölümlü iş kazasıyla ilgili adli ve idari geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Takvim Kaynak Tercihleri
Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Güncel

Bunlar da Var

Bursa'da vahşet: Oğlunun gözleri önünde karısını öldürdü!
Bursa'da vahşet: Oğlunun gözleri önünde karısını öldürdü!
Polat ailesine silahlı saldırı: Dilan Polat ''Yardım'' istedi! Koruma Can Polat vefat etti
Polat ailesine silahlı saldırı: Dilan Polat ''Yardım'' istedi! Koruma Can Polat vefat etti
Adana'da emekli polis oğlunu böyle öldürdü
Adana'da emekli polis oğlunu böyle öldürdü
Adana'da emekli polis oğlunu öldürdü
Adana'da emekli polis oğlunu öldürdü

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle