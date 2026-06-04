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Yangınından dönen itfaiye aracı kaza yaptı: 2 itfaiye eri yaralandı

Yangınından dönen itfaiye aracı kaza yaptı: 2 itfaiye eri yaralandı

Esenyurt'taki fabrika yangınındaki görevlerini tamamlayarak geri dönen su ikmal aracının bağlantı yolunda devrilmesi sonucu 2 itfaiye eri yaralandı.

Fabrika yangınından dönüyordu

Kaza, Bağcılar bağlantı yolu üzerinde meydana geldi. Esenyurt'ta bulunan bir fabrikada çıkan büyük yangına müdahale eden ve buradaki söndürme çalışmalarının ardından bağlı bulunduğu istasyona geri dönmek üzere yola çıkan itfaiye su ikmal aracı, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıktı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tonlarca su taşıyan dev araç, bağlantı yolunda savrularak yan yattı.

Ekipler seferber oldu, yaralılar var

Kazayı gören diğer sürücülerin durumu hemen bildirmesi üzerine olay yerine kısa sürede çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, devrilen su ikmal aracının içerisinde bulunan ve kazada yaralanan 2 itfaiye erine ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi. Yaralı itfaiyeciler, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının takibi sürerken, polis ekipleri de yeni bir kaza yaşanmaması adına çevrede güvenlik önlemleri aldı.

Bağlantı yolu kapandı, uzun kuyruklar oluştu

Kaza nedeniyle bağlantı yolu tamamen trafiğe kapanırken, iş çıkış saatine de denk gelen yolda kilometrelerce uzunlukta araç kuyrukları oluştu. Yan yatan dev itfaiye aracının yoldan kaldırılması ve trafiğin yeniden normal seyrine döndürülmesi amacıyla olay yerine büyük tonajlı vinçler sevk edildi. Ekiplerin vinç vasıtasıyla aracı kaldırma ve yolu temizleme çalışmaları yoğun bir şekilde devam ederken, polis ekipleri kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Takvim Kaynak Tercihleri
Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Haber

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