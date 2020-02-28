Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Ankara'da Millet Camisi'nde kıldı. Başkan Erdoğan namazın ardından vatandaşlarla selamlaştı.
Başkan Erdoğan'a AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım eşlik etti.
Son dakika: Başkan Erdoğan Cuma namazını Millet Camisi'nde kıldı
Cuma namazını Ankara'da Millet Camisi'nde kılan Başkan Erdoğan namazın ardından vatandaşlarla selamlaştı. Erdoğan'a AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım eşlik etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Ankara'da Millet Camisi'nde kıldı. Başkan Erdoğan namazın ardından vatandaşlarla selamlaştı.
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