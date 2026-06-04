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Siverek'te korkutan gece: Park halindeki otomobil küle döndü

Siverek'te korkutan gece: Park halindeki otomobil küle döndü

Saraykent Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle aniden alev alan ve dumanların gökyüzünü kapladığı otomobil, itfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen kullanılamaz hale geldi.

Sokak ortasında aniden alev aldı

Sokak üzerinde sahibinin park ederek ayrıldığı öğrenilen bir otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle iç kısmından ve motor bölümünden aniden alev aldı. Kısa sürede büyüyen yangın tüm aracı sararken, otomobilden yükselen yoğun duman ve alevleri fark eden mahalle sakinleri büyük bir panikle durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İtfaiye ekipleri alevleri kısa sürede söndürdü

İhbar üzerine bölgeye kısa sürede Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Siverek İtfaiye Amirliği ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye erleri, alev topuna dönen otomobile köpüklü ve tazyikli suyla kısa sürede müdahale ederek yangını çevredeki binalara ve diğer araçlara sıçramadan kontrol altına aldı. Uzun uğraşlar neticesinde söndürülen otomobilde yapılan soğutma çalışmalarının ardından acı tablo ortaya çıktı.

Can kaybı yok, inceleme başlatıldı

Meydana gelen feci yangın sonucu lüks otomobilde büyük çapta maddi hasar oluşurken, araç tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Şans eseri olay esnasında araçta ve yakınında kimsenin bulunmaması olası bir can kaybı ya da yaralanmanın önüne geçti. Mahallede derin bir nefes aldırırken, itfaiye ve polis ekipleri kundaklama, şase veya teknik arıza ihtimallerini değerlendirerek yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla geniş çaplı inceleme başlattı.

Takvim Kaynak Tercihleri
Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Haber

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