Dilan Polat'ın koruması Can Polat'ın vurulma anı ortaya çıktı | VİDEO

Giriş Tarihi: 03 Haziran 2026 20:34 Güncelleme Tarihi: 03 Haziran 2026 22:29

Otelden ayrılacağı sırada kurşun yağmuruna tuttular

Edinilen bilgilere göre olay, saat 13.45 sıralarında Çeşme Alaçatı'da meydana geldi. İş insanları Dilan ve Engin Polat çiftinin tatil amacıyla konakladıkları otelin önünde aniden silah sesleri yükseldi. Engin Polat'ın amcaoğlu/kuzeni olan ve aynı zamanda çiftin yakın korumalığını da üstlenen 37 yaşındaki Can Polat, tatil tesisinden ayrılmak üzere otoparktaki aracına bindiği esnada kimliği belirsiz bir saldırganın hedefi oldu. Silahından çıkan kurşunların hedefi olan Polat, kanlar içerisinde yere yığıldı. Silah sesleri üzerine otel personeli ve çevredeki vatandaşlar büyük korku yaşarken, durum hemen emniyet ve sağlık birimlerine bildirdi.

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Ağır yaralanan Can Polat, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla en yakın hastaneye kaldırıldı. Ancak vücuduna isabet eden çok sayıda mermiyle ağır yaralanan Polat, doktorların gösterdiği tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Acı haber Polat ailesini yasa boğarken, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaçan zanlıyı yakalamak için bölgeyi adeta abluka altına aldı.

2003 doğumlu tetikçi silahıyla birlikte kıskıvrak yakalandı

Kanlı saldırının ardından harekete geçen polis ekipleri, kaçış güzergahlarını kapatarak şüpheliyi kısa sürede suç aletiyle birlikte kıskıvrak yakalamayı başardı. Konuyla ilgili İzmir Valiliğinden yapılan resmi açıklamada, "Olayın şüphelisi olan 2003 doğumlu S.A., suçta kullanıldığı değerlendirilen silahla birlikte İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alınmıştır. Olayı ilgili soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir" ifadelerine yer verildi.

Dehşet anları ve yaşanan panik güvenlik kamerasında

Öte yana, Can Polat'ın hayatını kaybettiği cinayet anına dair trajik görüntüler çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde, siyah renkli lüks bir aracın hemen yanında yolculuk hazırlığı yapan Can Polat'ın, arkasından gelen şahsın ateş açması sonucu aracın açık kapısının hemen yanına, yere yığıldığı anlar yer aldı. Vurulma anının hemen ardından otel önündeki vatandaşların ve görevlilerin panik içerisinde sağa sola kaçıştığı anlar da görüntülere yansıdı. Gözaltına alınan 23 yaşındaki saldırgan S.A.'nın emniyetteki sorgusu devam ediyor.