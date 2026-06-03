Tırın altına ok gibi saplanan otomobilde feci kaza: 1'i ağır 2 yaralı

Giriş Tarihi: 03 Haziran 2026 22:17 Güncelleme Tarihi: 03 Haziran 2026 22:22

Akaryakıt istasyonundan çıkan tıra çarptı

Kaza,Batman'ın Kozluk ilçesinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen bir tır, yol kenarındaki akaryakıt istasyonundan yakıt aldıktan sonra ana yola giriş yapmak üzere hareketlendi. O esnada aynı istikamette seyir halinde olan Mercedes marka lüks otomobil, yola çıkan tırın alt kısmına yandan hızla çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil tırın altına girerek hurdaya dönerken, araç içerisinde bulunan 2 kişi sıkışarak yaralandı.

Ekipler zamanla yarıştı, 1 yaralının durumu ağır

Kazayı gören istasyon görevlileri ve diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine hızla ulaşan itfaiye ekipleri, otomobil içerisinde sıkışan yaralıları yaptıkları titiz çalışma neticesinde kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulanslarla Kozluk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan birinin durumunun ciddiyetini koruduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.