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İstanbul'un göbeğinde yabancı uyrukluların bıçaklı kavgası | VİDEO

İstanbul'un göbeğinde yabancı uyrukluların bıçaklı kavgası | VİDEO

Fatih'te iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü; taraflar birbirlerine acımasızca bıçak ve yumruklarla saldırdı.

Bilinmeyen nedenle tartışma çıktı

Olay,Fatih ilçesi Molla Gürani Mahallesi Şehit Pilot Mahmut Nedim Sokak üzerinde meydana geldi. Sokak üzerinde karşı karşıya gelen yabancı uyruklu iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı. Çevredekilerin şaşkın bakışları arasında fitili ateşlenen tartışma, tarafların geri adım atmaması üzerine kısa sürede büyüyerek şiddetli bir arbedeye dönüştü.

Bıçak ve yumruklar havada uçuştu

Kavganın büyümesiyle birlikte gözü dönen şahıslar, yanlarında bulundurdukları bıçakları çekerek birbirlerine yumruklarla birlikte saldırmaya başladı. Sokak ortasında yaşanan acımasız kavgada kan dökülürken, yükselen çığlıklar ve sesler nedeniyle mahallede büyük bir panik dalgası yaşandı. Çevredeki binalarda oturan vatandaşlar pencerelere çıkarken, sokaktaki esnaf ve vatandaşlar ise tarafları ayırmak için büyük çaba sarf etti.

Dehşet anları cep telefonu kamerasında

Yabancı uyruklu gruplar arasında yaşanan panik ve dehşet anları, çevredeki vatandaşların büyük bir soğukkanlılıkla araya girmesi ve tarafları uzaklaştırmasıyla daha fazla büyümeden son buldu. Yaşanan o korku dolu anlar ise sokaktaki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde şahısların birbirlerine acımasızca vurduğu ve savrulan bıçaklar net bir şekilde yer aldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen emniyet güçleri, kavgaya karışan şahısların kimlik tespiti ve yakalanması için geniş çaplı tahkikat başlattı.

Takvim Kaynak Tercihleri
Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Güncel

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