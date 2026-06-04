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Aydınlatma direğine çarpan otomobil: Beton kaide üzerinde asılı kaldı

Aydınlatma direğine çarpan otomobil: Beton kaide üzerinde asılı kaldı

Batman'da direksiyon hakimiyeti kaybolan aracın yol kenarındaki direğe çarpması sonucu meydana gelen sıra dışı kaza görenleri hayretler içerisinde bıraktı.

Seyir halinde olan otomobilin sürücüsü, henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücüsünün kontrolünden çıkan araç, hızla savrularak yol kenarında bulunan bir aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle aydınlatma direği yerinden sökülerek devrildi.

Beton kaidenin üzerinde asılı kaldı

Kazanın asıl şaşkınlık veren boyutu ise çarpmanın hemen ardından yaşandı. Devrilen direğin toprak altından sökülerek yukarı çıkan beton kaidesinin üzerinde otomobil asılı kaldı. Aracın adeta havada asılı durduğunu gören çevredeki vatandaşlar büyük bir şaşkınlıkla sürücünün yardımına koştu. Durum vakit kaybedilmeksizin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye kısa sürede jandarma trafik, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Takvim Kaynak Tercihleri
Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Haber

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