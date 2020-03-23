Koronavirüs ve çekirge istilası kıyamet alameti mi? Diyanet'ten flaş açıklama! 23.03.2020 12:55

İlk olarak Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve 6 kıtayı birden etkileyen yeni tip koronavirüs nedeniyle dünya genelinde yüzbinlerce kişinin hastalanmasına binlerce kişinin de hayatını kaybetmesine sebep oldu. Dünya Sağlık Örgütü koronavirüsü ‘küresel salgın’ olarak ilan ederken bilim adamları virüsü durdurabilecek bir aşı üretme çalışmalarını sürdürüyorlar. Koronavirüs giderek yayılırken çekirge istilasının da meydana gelmesi insanları endişelendirdi. İnternette en çok aranılan soru, “Koronavirüs ve çekirge istilası kıyamet alameti mi?” oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanvekili Zeki Sayar, bu soruya yanıt verdi. İşte detaylar…

Hafta için Diyanet TV ekranlarında yayınlanan "Diyanet'e Soralım" adlı programda "Çekirge istilaları ve salgın hastalık kıyamet alameti midir?" sorusuna yanıt verildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanvekili Zeki Sayar, kıyametin ne zaman kopacağıyla ilgili bilgiye "Allah'ın kendisine bıraktığını" söyledi.

Sayar, "'Kıyamet ne zaman kopacak?" diye soran Cebrail'e Hz. Muhammed 'Bu konuda kendisine soru sorulan, sorandan çok bilgiye sahip değildir" ifadelerini kullandı.

"ÇAĞIMIZ İNSANLARI ÇOK BENCİL VE EGOİST"

"Dünyada meydana gelen olayları kıyamete bağlamaktan çok şuna bağlamak lazım" diyen Sayar, şöyle devam etti: "Allah Kur'an da buyuruyor ki; 'Yeryüzünde karalarda ve denizlerde çok bozulmalar oldu. Bu insanların hep kendi yapıp ettikleriyle'. Maalesef çağımız insanı çok bencil, çok egoist. Böyle bir yapı var. Allah'ın bize verdiği bu kainatı düzgün kullanmıyoruz. Hz. Peygamber'in bir hadisi var; 'Yeryüzüne her zaman eşit miktarda yağmur yağar ancak insanların davranışlarına göre taksimatı olur'"

Kıyamet'in büyük ve küçük alametleri olduğunu söyleyen Sayar, gayrimeşru ilişki, yüksek binalar, evlatların anne babasına saygısızlığı gibi küçük alametlerin meydana geldiğini ifade etti. Sayar, "Büyük alametlerin zuhur ettiğini söyleyemeyiz" diye devam etti.

"BİLİMİN DEPREMİ ÖNLEME GÜCÜ YOK"

"Deprem Allah'ın koyduğu kurallar içerisinde devam ediyor" diyen Sayar, bilimin depremi önleme gücü olmadığını ifade etti.

Sayar, "Ancak Allah'ın verdiği aklın alması gereken tedbirler" var diyerek şöyle devam etti:

"Ormanları keserseniz, kainatı kirletirseniz… Tedbir almak lazım, takdir Allah'ındır. Aklımızı fikrimizi, ilmimizi düzgün kullanarak iyi şeyler yapmaya çalışırsak, iyi davranışlarımıza göre Allah bizi iyi şeylerle mükâfatlandırır."