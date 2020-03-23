Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 23.03.2020 07:19
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 23.03.2020 07:23
    ABONE OL

    Hükümetten korona önlemi! İşyerlerine 14 maddelik tedbir planı!

    Kasım ayında ’de görülmeye başlanan ve giderek yayılan koronavirüs 6 kıtayı da esir aldı. Koronavirüsün Türkiye’de de görülmesinin ardından hükümet bir dizi önlemler aldı. Bu önlemlerin bir tanesi de iş yerleri ile ilgili. Hükümet, işyerlerine 14 maddeden oluşan bir korona planı hazırladı. Planda çalışanların ateşinin ölçülmesi, yemekhanede vardiyalı yemek, servis hijyeni gibi başlıklar var

    İşyerlerine 14 maddelik tedbir planı!

    Hükümet, koronavirüs salgınına karşı iş hayatının da güvenli ve sağlıklı devamı i önlemleri genişletti ve 14 maddelik bir tedbir planı hazırlandı. İşyerlerinde sosyal mesafeyi sağlayan yeni çalışma modeli geliştirilecek. Tedbir planında, çalışanların ateşinin ölçülmesi, işyerlerine ziyaretlerin kısıtlanması, iş giysilerinin çalışma alanında çıkarılması, klavye, cihazların temizlenmesi, yemekhanelerde vardiyalı yemek yenmesi, zorunlu etkinliklere katılanların bilgilerinin bir ay saklanması gibi önemli başlıklar yer alıyor. Aile, Çalışma ve Bakanlığı'nca hazırlanan önlemler listesindeki önemli başlıklar şöyle:

    KOVİD-19 ACİL DURUM PLANI: İşyerlerinde Kovid-19'a göre güncellenen acil durum planı devreye alınmalı. Çalışanlar güncellenen acil durum planı hakkında bilgilendirilmeli. Sosyal mesafeyi sağlayacak uygun bir çalışma modeli geliştirilmeli.
    ÇALIŞANLARIN ATEŞİ ÖLÇÜLMELİ: Çalışanların işe başlamadan önce temassız ateş ölçerle kontrol edilmesi ve ateşi olanların işyeri hekimine yönlendirilmesi gerekir. Dezenfektanlar ortak alanlarda bulundurulmalı.
    TEK KULLANIMLIK MENDİL: İşe başlamadan önce ve çalışma süresince belirli aralıklarla 20 saniye boyunca eller su ve uygun dezenfektanla yıkanmalı. Çalışanlara tek kullanımlık mendil, biyolojik atıklar için ayrı çöp torbaları sağlanmalı.
    RİSKLİ GRUP EVDEN ÇALIŞACAK: Hassas risk gruplarında yer alan çalışanlar mümkünse evden çalıştırılmalı. Yurtdışından gelenler 14 gün boyunca evden çalışmalı.
    İŞ ZİYARETLERİNE KISITLAMA: İşyerlerine ziyaretler kısıtlanmalı, dışardan alınan hizmetlerden acil olmayanlar iptal edilmeli.
    GİRİŞ-ÇIKIŞTA TEMAS OLMAMALI: Çalışma alanları, merdiven korkulukları, turnike gibi ortak kullanım alanlarında hijyen şartlarına uyulmalı.
    KORUYUCU DONANIM ZORUNLU: Enfekte kişilerle doğrudan temas veya kontaminasyon riski bulunan çalışma ortamlarında, çalışanların tam kapalı göz koruyucu veya yüz koruyucu/siperlik, koruyucu kıyafet, solunum koruyucu ventilsiz maskelerin ve eldivenlerin kullanılması sağlanmalı.
    İŞYERİ GİYİSİ VE KORUYUCU EKİPMANLAR: İş giysileri ve koruyucu ekipmanlar, çalışma alanından ayrılmadan önce çıkarılmalı.
    SERVİSLERE DİKKAT: İşveren tarafından sağlanan servis araçları özellikle sık temas edilen yüzeyler belirli aralıklarla temizlenmeli.
    SELAMLAŞIRKEN UZAK DURULMALI: Çalışanlar selamlaşma, sarılmadan kaçınılmalı.
    KLAVYELER SIKÇA TEMİZLENMELİ: Klavyeler ve diğer cihazlar düzenli olarak temizlenmeli.
    YEMEKHANE MASALARINA MESAFE: Yemekhanelerde mesafeli oturacak bir düzen kurulmalı. Çalışan sayısı fazlaysa vardiyalı şekilde yemek yenmeli.
    TOPLANTI YERİNE TELEKONFERANS: Toplantılar ertelenmeli, tele/video konferans olarak yapılmalı. (Sabah)

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Ekonomi Hükümetten korona önlemi! İşyerlerine 14 maddelik tedbir planı!
    Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri