Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den son dakika koronavirüs açıklamalamaları! 23.03.2020 13:29

Son dakika haberleri... Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, yargıda koronavirüs tedbirleri hakkında açıklamalarda bulundu. Cezaevlerinde herhangi bir koronavirüs vakasına rastlanmasığını açıklayan Abdülhamit Gül, "Cezaevlerinde ateş ölçer, maske, eldiven tedarik edilmiş durumdadır. Ertelenen görüş ve ziyaret hakları saklıdır. Telefon haklarını birden 2'ye çıkardık" ifadelerini kullandı. Öte yandan adliyelerin çalışma sistemi hakkında da bilgi veren Gül, "Adliyelerde tutuklu ve acele işler dışında esnek çalışma başlatılmıştır" dedi. Bakan Gül, noterlikler hakkında, "Türkiye noterler birliği çerçevesindeki çalışmalarda da noterlerde insan sirkülasyonu var. Bugünden itibaren noterliklerde bir gün tek bir gün çift noterliklerin çalışmasına karar verildi. Yarından itibaren dönüşümlü nöbet sistemiyle hizmet verecek" şeklinde konuştu.

Son dakika haberleri... Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, yargıda koronavirüs tedbirleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Gül yaptığı açıklamada "Cezaevlerinde pozitif koronavirüs vakasına rastlanmamıştır." ifadelerini kullandı.

CEZAEVLERİNDE VAKA YOK

Bakan Gül'ün açıklamaları şu şekilde:

Cezaevlerinde pozitif bir vakaya rastlanmamıştır. En ufak belirti gösterenler hastaneye gönderilmekte, cezaevine sokulmamaktadır.

Cezaevlerinde ateş ölçer, maske, eldiven tedarik edilmiş durumdadır. Ertelenen görüş ve ziyaret hakları saklıdır. Telefon haklarını birden 2'ye çıkardık.

ADLİYELER NASIL ÇALIŞACAK?

İcra ve iflas takipleri 30 Nisan'a kadar ertelenmiştir. Bu süreçte yeni icra ifşlas talepleri alınmayacaktır. Adliyelerdeki yoğunluğun azalması için.

Adliyelerde tutuklu ve acele işler dışında esnek çalışma başlatılmıştır. Vatandaşlarımızın sağlığı için tedbirler alınmıştır. Tüm duruşmaların ertelenmesi gibi görüşleri aldık. Mağduriyet yaşanmaması için hem avukat hem vatandaşlarla ilgili mağduriyetlerin giderilmesi için önerileri aldık. İcra işlemlerinin durdurulması nedeniyle ayrıca açıklayıcı duyurular yapılacaktır.

NOTERLİKLER YARINDAN İTİBAREN...

Türkiye noterler birliği çerçevesindeki çalışmalarda da noterlerde insan sirkülasyonu var. Bugünden itibaren noterliklerde bir gün tek bir gün çift noterliklerin çalışmasına karar verildi. Yarından itibaren dönüşümlü nöbet sistemiyle hizmet verecek.

Acil olmayan işlemler için noterliklere lütfen gitmeyelim. Hayati derecede işlem yoksa noterlikleri yoğunlaştırmayalım.

Sosyal mesafeyi sağlayacağız. Sosyal medyadaki algılara da karşı da sosyal mesafeyi koruyalım. Koronavirüsle mücadele eder gibi bunlarla da mücadele edelim.