Vatandaşlara kritik 'coronavirüs' uyarısı: Şu bir haftada herkes evlerine girmezse bu işi kontrol edemeyiz

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, yeni tip Coronavirüs salgınına ilişkin önemli açıklamalar yaptı. İran ve Çin'e bakıldığında vakaların azaldığını, ancak Avrupa ve ABD'de hızlı bir artış söz konusu olduğunu vurguladı. Vakaların tüm illere yayılmasıyla durumun zor olacağına işaret eden Ceyhan, şu ifadeleri kullandı:
BELLİ İLLERE KARANTİNA
İllerin açıklanmamasının mantıklı gerekçeleri var tabii, devletimiz bu konularda önlem alıyordur. Vakalar sadece belli illerdeyse karantina uygulanıp, giriş çıkışlar durdurulabilir. Biz İtalya'dan daha büyük bir ülkeyiz, kontrol etmemiz çok zor olur. Şu bir haftada herkes evlerine girmezse, insanlara temasa devam ederse bu işi kontrol etmemiz mümkün değil."
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