Vatandaşlara kritik 'coronavirüs' uyarısı: Şu bir haftada herkes evlerine girmezse bu işi kontrol edemeyiz

Kurulu Üyesi, yeni tip Coronavirüs salgınına ilişkin önemli açıklamalar yaptı.bakıldığında vakaların azaldığını, ancakhızlı bir artış söz konusu olduğunu vurguladı. Vakaların tüm illere yayılmasıyla durumun zor olacağına işaret eden Ceyhan, şu ifadeleri kullandı:İllerin açıklanmamasının mantıklı gerekçeleri var tabii, devletimiz bu konularda önlem alıyordur.Biz İtalya'dan daha büyük bir ülkeyiz, kontrol etmemiz çok zor olur.