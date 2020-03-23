Toplamda 14 bin insanın hayatını kaybettiği salgın ile ilgili ABD'den gelen o açıklama felaketi bir kez daha gözler önüne serdi. Bir televizyon programına konuk olan New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, Kovid-19 ile mücadelede kaynakların hızla tükendiğini ve her şeyin daha kötü olacağını belirtti. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

ABD'DEN CORONA VİRÜSÜ İLE İLGİLİ KAN DONDURAN AÇIKLAMA!

CNN televizyonuna konuk olan New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, Kovid-19 ile mücadele için hastanelerdeki kaynakların hızla tükendiğini belirtti ve olası felaket senaryosunu açıkladı.

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, yeni tip corona virüs (covid-19) salgını ile mücadelede eyaletteki hastanelerdeki kaynakların hızla tükendiği uyarısında bulundu.

CNN televizyonuna konuk olan Blasio, Kovid-19 ile mücadele için hastanelerdeki kaynakların hızla tükendiğini belirtti.