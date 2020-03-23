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'den kan donduran koronavirüs açıklaması: Tükeniyor!

Kasım ayında 'in Wuhan kentinde görülmeye başlanan ve giderek yayılan yeni tip ölümcül koronavirüs, her geçen gün dünyayı etkisi altına almaya devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü koronavirüsü 'küresel salgın' olarak ilan ederken bazı ülkeler OHAL kararı aldı. Şu ana kadar koronavirüsten ölenlerin sayısı 13 bini aştı. Koronavirüs görülen kişi sayısı ise 309 bine ulaştı. Tüm bu gelişmeler art arda yaşanırken 'den kan donduran bir açıklama geldi. Belediye Başkanı Bill de Blasio, Kovid-19 ile mücadelede kaynakların hızla tükendiğini ve her şeyin daha kötü olacağını belirtti.

  • Dünya
  • 23.03.2020 08:35
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  • Son Güncelleme: 23.03.2020 08:39
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Toplamda 14 bin insanın hayatını kaybettiği salgın ile ilgili ABD'den gelen o açıklama felaketi bir kez daha gözler önüne serdi. Bir televizyon programına konuk olan New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, Kovid-19 ile mücadelede kaynakların hızla tükendiğini ve her şeyin daha kötü olacağını belirtti. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

ABD'DEN CORONA VİRÜSÜ İLE İLGİLİ KAN DONDURAN AÇIKLAMA!
CNN televizyonuna konuk olan New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, Kovid-19 ile mücadele için hastanelerdeki kaynakların hızla tükendiğini belirtti ve olası felaket senaryosunu açıkladı.

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, yeni tip corona virüs (covid-19) salgını ile mücadelede eyaletteki hastanelerdeki kaynakların hızla tükendiği uyarısında bulundu.

CNN televizyonuna konuk olan Blasio, Kovid-19 ile mücadele için hastanelerdeki kaynakların hızla tükendiğini belirtti.

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