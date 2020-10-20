İYİ Parti içinde bir grup, Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğunu itiraf eden Ümit Özdağ'ın ihracını istedi

Katıldığı bir programda İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğunu itiraf eden, İYİ Partili Ümit Özdağ'ın ihracı için ilk adım atıldı. İstanbul'daki İYİ Parti ilçe başkanları, Özdağ'ın partiden ihracı ve disipline sevkine yönelik imza verdi.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programında, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğunu açıkladı. Ümit Özdağ'ın iddiasına parti yönetiminden ilk tepki Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu'ndan gelirken, son dakika bir gelişme daha yaşandı.

İHRACI İÇİN İLK ADIM ATILDI

İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda, İl Başkanı Buğra Kavuncu başkanlığında toplanan İYİ Parti İstanbul ilçe başkanları Ümit Özdağ'ın partiden ihracı ve disipline sevkine yönelik imza verdi.

İlçe başkanlarının imzaladığı disiplin ve ihraç dilekçesi İYİ Parti Genel Merkezi'ne gönderildi.