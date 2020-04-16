Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 16.04.2020 11:25
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 16.04.2020 11:31
    ABONE OL

    Son dakika: İYİ için "MİT" fezlekesi: Dokunulmazlığı kaldırılsın

    Son dakika haberi... İYİ , MİT mensuplarının görev ve faaliyetlerini icra ettiği yerlerini açıklamıştı. , ’da şehit olan MİT görevlilerinin isim ve rütbelerini deşifre eden İYİ Parti Milletvekili Ümit Özdağ hakkında, “Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu” çerçevesinde dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle fezleke düzenleyerek ’ne gönderdi

    Dokunulmazlığı kaldırılsın

    İYİ , 26 Şubat 2020 günü 'nde yaptığı basın açıklamasında 'da şehit olan iki Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) görevlisinin isim ve rütbelerini kamuoyuyla paylaşmıştı. Özdağ, MİT mensuplarının görev ve faaliyetlerini icra ettiği yerlerini açıklamıştı.

    Özdağ hakkında 2937 sayılı "Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu" 27. Maddesine muhalefet ettiği gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. tarafından yürütülen soruşturma sonuçlandı.

    Başsavcılık Parlementerler Bürosu tarafından Özdağ hakkında atılı suç kapsamında fezleke hazırlandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulmak üzere 'na gönderilen fezlekede, Ümit Özdağ hakkında fezleke tanzimini gerektirir, yeterli ve kanunu delilinin mevcut olduğu, bu nedenle Ümit Özdağ hakkında Anayasa'nın 83. Maddesine istinaden dokunulmazlığının kaldırılması talebinde bulunulması gerektiği kaydedildi.

    Beş sayfadan oluşan fezleke Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin takdirine sunuldu. , Ümit Özdağ'ın dokunulmazlığını kaldırırsa İYİ Partili milletvekili söz konusu suçtan yargılanabilecek.
    Bilindiği gibi Libya'da görevli MİT mensuplarının kimliklerinin deşifre edilmesi ile ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 5 kişi hakkında işlem yapılmıştı.

    SABAH

    Haberler Güncel Son dakika: İYİ Parti Milletvekili Ümit Özdağ için "MİT" fezlekesi: Dokunulmazlığı kaldırılsın
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri