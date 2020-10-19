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    • 19.10.2020 23:55
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    'cü olduğu iddia edilen 'nun referansıyla CHPli İBB'ye kaç personel alındı?

    İYİ , özel bir TV kanalının canlı yayınında İYİ Başkanı 'nun 'cü olduğunu açıkladı. Özdağ'ın ses getiren bu açıklamalarının ardından akıllara "CHP'li İBB'ye İYİ Parti kontenjanından Buğra Kavuncu referansıyla alınan kaç personel var?" sorusunu getirdi. Sosyal medya kullanıcıları CHP'li İBB'ye çağrı yaparak bu isimlerin açıklanmasını istedi.

    İYİ , katıldığı televizyon programında İYİ Parti ve arasındaki işbirliğini gözler önüne seren, ihbar niteliğinde açıklamalarda bulundu.


    KAVUNCU'NUN FETÖ'CÜ OLDUĞUNU AÇIKLADI
    İYİ Başkanı 'nun FETÖ'den tutuklu 'nın yeğeni olduğunu ve Kavuncu'nun da FETÖ'cü olduğunu öne süren Özdağ, İYİ Parti Genel Başkanı 'in de hakkında FETÖ iddiaları bulunan Buğra Kavuncu'dan haberdar olduğunu ifade ederek, "Sayın Genel Başkan'a ben bu uyarıyı yaptığım zaman iki devlet görevlisiyle konuştuğunu ve bu devlet görevlilerinin Buğra ile ilgili kendilerinde bir kayıt olmadığını söylemişler" açıklamasında bulundu.



    AKILLARA REFERANS OLDUĞU PERSONELLER GELDİ!
    İYİ Parti Milletvekili Ümit Özdağ'ın İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğunu açıklamasının ardından akıllara CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) İYİ Parti kontenjanından Buğra Kavuncu referansıyla alınan personelleri getirdi.



    CHP'Lİ İBB'YE ÇAĞRI: AÇIKLAYIN
    Sosyal medya kullanıcıları, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İBB Sözcüsü Murat Ongun'a FETÖ'cü olduğu iddia edilen Buğra Kavuncu'nun direktifiyle alınan daire başkanı, genel müdür, müdür, şef ve personelin isimlerinin açıklanması yönünde çağrı yaptı.

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