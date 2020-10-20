Başsavcılıktan HDP'li Remziye Tosun hakkında flaş soruşturma

Son dakika haberine göre Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ve çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan kişilere hakaret ettiği gerekçesiyle HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun hakkında soruşturma başlatıldı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ve çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan kişilere hakaret ettiği gerekçesiyle HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun hakkında soruşturma başlatıldı.

NE OLMUŞTU?

Bugün HDP İl Başkanlığına gelen HDP'li vekil Remziye Tosun, evlat nöbetindeki ailelerle tartışarak ağır hakaretlerde bulundu.

Tosun, "İt, alçak, kemiğiniz az, satılmış köpek" diyerek ailelere hakaret etti. Hakaretlerinin ardından Tosun ailelere saldırmak istedi. Polisler araya girerken, aileler bu duruma tepki göstererek sinir krizi geçirdiler.

Tosun, daha sonra aracına binerek bölgeden uzaklaştı.