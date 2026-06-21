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Interpol’ün kırmızı bültenle aradığı şüpheli Kütahya’da sahte kimlikle yakalandı

Interpol’ün kırmızı bültenle aradığı şüpheli Kütahya’da sahte kimlikle yakalandı

Kütahya'da Paşam Sultan Mahallesi Pekmez Pazarı Caddesi'nde denetim yapan Yunus Timleri, şüphe üzerine durdurdukları ve sahte kimlik taşıdığını belirledikleri Afganistan uyruklu 29 yaşındaki Nazar Mohammad Nazari'yi gözaltına aldı. Emniyette yapılan derinlemesine incelemede; şüphelinin 23 Kasım 2023'ten beri Interpol tarafından dünya genelinde kırmızı bültenle arandığı, ayrıca uyuşturucu ticareti suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu ortaya çıktı.

Takvim Kaynak Tercihleri
Nilsu Çakıroğlu
Nilsu Çakıroğlu Takvim.com.tr Yaşam

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