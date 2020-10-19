MERAL AKŞENER'İ UYARDIM

Buğra Kavuncu'nun İyi Parti'ye gelmeden önce Meral Akşener'i uyardığını da söyleyen Ümit Özdağ, ''Meral Hanım, güvenlik konusunda devletin en önemli kişisiyle görüştüğünü ve Buğra Kavuncu hakkında bir olumsuz bilgi yok dediklerini bana söyledi. Ben de kendisine devlet elindeki her bilgiyi vermez dedim." ifadelerini kullandı.

TAŞKAYA DA PAYLAŞMIŞTI

İYİ Parti Medya Propaganda'dan sorumlu eski başkan yardımcısı Adem Taşkaya da İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun FETÖ bağlantılarını paylaşmıştı.

İşte o paylaşımlar:

