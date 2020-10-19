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    • 19.10.2020 22:21
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    İYİ Partili 'dan ihbar gibi sözler! İYİ Parti İstanbul İl Başkanı ’nun bağlantılarını açıkladı...

    İYİ Parti İstanbul Milletvekili 'dan ihbar niteliğinde açıklamalar geldi. Özdağ partisinin İstanbul İl Başkanı aynı zamanda 'den hapis yatan 'nın yeğeni 'nun FETÖ'cü olduğunu söyledi. Özdağ, Kavuncu ile ilgili "Kendisi FETÖ'nün yurt dışındaki en büyük sivil toplum örgütü olan Kazakistan Türk iş adamları derneğinin başkan yardımcılığını yapmış." ifadelerini kullandı.

    İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'dan ihbar niteliğinde açıklamalar geldi.

    CNN Türk'te konuşan İYİ Partili Ümit Özdağ, İYİ Parti İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğunu açıkladı. Özdağ partisinin İstanbul İl Başkanı aynı zamanda FETÖ'den hapis yatan Enver Altaylı'nın yeğeni Buğra Kavuncu'nun çarpıcı ilişkilerini aktardı.

    FETÖ'NÜN EN BÜYÜK SİVİL TOPLUM ÖRGÜTÜ'NÜN BAŞKAN YARDIMCISI
    Özdağ, FETÖ'cü Altaylı'nın yeğeni Buğra Kavuncu ile ilgili "Kendisi FETÖ'nün yurt dışındaki en büyük sivil toplum örgütü olan Kazakistan Türk iş adamları derneğinin başkan yardımcılığını yapmış." ifadelerini kullandı.

    Kavuncu'nun bu görevi yıllarca yaptığını söyleyen Özdağ, 15 Temmuz'dan sonra devletin bu derneğin kapatılması için başvurduğunu ve derneğin kapatıldığını açıkladı.

    MERAL AKŞENER'İ UYARDIM
    Buğra Kavuncu'nun İyi Parti'ye gelmeden önce Meral Akşener'i uyardığını da söyleyen Ümit Özdağ, ''Meral Hanım, güvenlik konusunda devletin en önemli kişisiyle görüştüğünü ve Buğra Kavuncu hakkında bir olumsuz bilgi yok dediklerini bana söyledi. Ben de kendisine devlet elindeki her bilgiyi vermez dedim." ifadelerini kullandı.

    TAŞKAYA DA PAYLAŞMIŞTI
    İYİ Parti Medya Propaganda'dan sorumlu eski başkan yardımcısı Adem Taşkaya da İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun FETÖ bağlantılarını paylaşmıştı.

    İşte o paylaşımlar:
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    Haberler Güncel İYİ Partili Ümit Özdağ'dan ihbar gibi sözler! İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu’nun FETÖ bağlantılarını açıkladı...