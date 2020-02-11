Yaklaşık 2 haftadır partisinin grup toplantısında FETÖ'nün siyasi ayağı hakkında bir liste açıklayacağını söyleyen Kılıçdaroğlu'nun hala bir açıklama yapmaması, kendi partisinin kirli ilişkisini perdeleme çalışması olarak nitelendirildi. Öte yandan konuya tepki gösteren sosyal medya kullanıcıları "listedeki CHP'lileri temizlemek uzun mu sürdü" sorusunu sordu.

KILIÇDAROĞLU'NUN EN YAKININDAKİ İSİMLER FETÖ BAĞLANTILI!

FETÖ'nün siyasi ayağı diyerek kendi partisinin bağlantısını saklamaya çalışan Kemal Kılıçdaroğlu'nun en yakınındaki isimlerin kirli örgütle ilişkisi ortaya çıktı. İşte o isimlerden bazıları:

KILIÇDAROĞLU'NUN BAŞDANIŞMANI FATİH GÜRSUL: Silivri'de tutuklu. Kırmızı listeden ByLock kullanıcısı. ABD'deki FETÖ abisi A.H.P'ye ByLock'tan yazışmalarına ulaşıldı. Görevinden ihraç edildi. Gürsul'un 28 bin 66 kez ByLock'tan erişim sağladığı tespit edildi.

KILIÇDAROĞLU'NUN DANIŞMANI MURAT AKSOY: FETÖ'nün medya yapılanması davasının sanığı. "Darbe girişimi" soruşturmasında da iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi isteniyor. 1 Kasım 2015'teki genel seçim sonrasında Halk TV'de, "Darbe seçeneği konuşuluyor" ifadelerini kullanmıştı. FETÖ, hesabına 108 bin lira aktardı.

KILIÇDAROĞLU'NUN ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ TUNCAY CEYLAN: FETÖ'ye finansal destek sağlamaktan tutuklanan Aydın Büyükşehir Belediyesi Danışmanı Erkan Karaarslan'la ilişkisi olduğu iddia ediliyor. FETÖ'nün belediye imamı olduğu ifade edilen Karaarslan'ı CHP'li belediyelere götürdüğü belirlendi. Ceylan, FETÖ'nün belediyeler imamı olarak bilinen tutuklu Erkan Karaarslan'ı CHP'li belediye başkanlarına önererek bağlantı sağlamıştı. Karaarslan, CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun hem danışmanlığını yürütmüş, hem de kendisi ve yakınları üzerine kurdurduğu şirkete karşılıksız ödeme yapmıştı. Tüm bu bağlantıyı sağlayan Kılıçdaroğlu'nun özel kalemi Ceylan ise FETÖ bağlantısı ifşa olunca görevden alınmıştı. Ceylan, 2011 yılından beri Kılıçdaroğlu ile çalışıyordu.

KILIÇDAROĞLU'NUN ESKİ BAŞDANIŞMANI PROF. DR. AHMET CANER YENİDÜNYA: Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanı ve CHP eski Parti Meclisi (PM) Üyesi Prof. Dr. Ahmet Caner Yenidünya, 672 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'yle Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyeliği'nden ihraç edildi.

KILIÇDAROĞLU'NUN ESKİ DANIŞMANI ALPER KETEN: Örgütün haberleşme programı ByLock'tan FETÖ yöneticileriyle irtibat kurduğu tespit edildi. Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliği tarafından hakkında yakalama kararı çıkarılan Keten'in yasa dışı yollardan yurt dışına kaçtığı ve muhtemelen Almanya'da olduğu düşünülüyor. Keten'in, 2016'da FETÖ iltisakı gerekçesiyle Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'ndeki görevine son verildi, Kahramanmaraş'ta CHP'den milletvekilliği adayı oldu, Kemal Kılıçdaroğlu tarafından Bilim Platformu listesinden yönetime getirildi.

KILIÇDAROĞLU'NUN ESKİ DANIŞMANI KORAY ÇALIŞKAN: Fetullahçı Terör Örgütü'nün akademik yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 10 Temmuz 2017 tarihinde gözaltına alındı. Çalışkan, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Koray Çalışkan, FETÖ'nün son televizyonu olan Can Erzincan'da programlara katıldı. FETÖ'nün desteklediği +1 Televizyonu'nda "Kırmızı Telefon" adlı program hazırladı ve sundu. Programa FETÖ'nün kara kutusu firari sanık Emre Uslu ve şu an cezaevinde olan Mehmet Baransu'yu davet etti, konuklar 17-25 Aralık darbe girişimini destekledi.

CHP URLA BELEDİYE BAŞKANI İBRAHİM BURAK OĞUZ: İzmir'de FETÖ/PDY'nin üst düzey yöneticileri ile telefonda irtibat kurduğu suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilen ve Urla Belediye Başkanlığı görevinden alınan CHP'li İbrahim Burak Oğuz hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan iddianame hazırlandı. 17'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede Oğuz'un FETÖ bağlantılarına yer verildi. İddianamede Oğuz'un mahrem imam ile aynı uçakta yan yana koltuklarda ABD'ye gittiğine yer verildi. Üzerine kayıtlı 32 hat çıktı. Bu hatları FETÖ'cülerin kullandığı tespit edildi.

KILIÇDAROĞLU'NUN BAŞDANIŞMANI RASİM BÖLÜCEK: FETÖ bağlantılı eski MİT'çi Enver Altaylı hakkındaki iddianamede, Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı Rasim Bölücek ile aralarındaki telefon trafiğine de yer verildi. Altaylı ile Bölücek'in, iki ayrı cep telefonu hattından 1159 görüşme yaptığı belirlendi. İddianameye göre Enver Altaylı, bazı siyasi parti genel başkanlarının 'FETÖ mensubu olduğu tespit edilen danışmanları' aracılığıyla bu partilere etki etmeye çalıştı. Bu kapsamda Altaylı'nın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı olduğu belirtilen Rasim Bölücek ile telefon trafiğine yer verildi. Altaylı, rehberinde 'Bölücek Rasim' ibaresi ile kayıtlı cep numarası ile 1022 kez görüştü. Bu görüşmelerin 767'sinde Altaylı, 197'sinde Bölücek aradı. Görüşmelerin süresi 2 gün 13 saat 59 dakika 22 saniye tuttu. Ancak bu görüşmelerin hangi tarihlerde yapıldığı iddianamede belirtilmedi. Ayrıca şüphelinin telefon rehberinde 'Rasim Bölücek' ibaresi ile kayıtlı başka bir cep numarası ile 137 kez toplamda 1 saat 53 dakika 3 saniye görüşme yaptığı tespit edilmiştir" denildi. İkili arasında, '0' (sıfır) saniyelik görüşme/çağrı bırakma olayının olduğu da belirtildi. Bunun, aralarında farklı bir iletişim yoluna geçmek için geliştirilen bir yöntem olduğu öne sürüldü.

KILIÇDAROĞLU'NUN AVUKATI CELAL ÇELİK: FETÖ terör örgütüne üye olmamakla birlikte terör örgütü propagandası yapmak ve yardım suçundan 11 yıl 11 aydan 40 yıla kadar hapsi istendi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun danışmalarının FETÖ ile iltisakları net bir şekilde ortaya çıktı ve konu ile ilgili bir tek özeleştiri bile getirilmedi.

İŞ BİRLİKÇİSİ İYİ PARTİ DE FETÖ İLE YAKIN İLİŞKİLERDE!

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı ve yerel seçimlerde ittifak kurduğu İYİ Parti'nin de hain terör örgütü FETÖ ile bağlantılı olduğu ortaya çıktı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinde herhangi bir ismin örgütle bağlantısının olmadığını söylemişti. Ancak kurulduktan kısa bir süre sonra partinin sosyal medya danışmanı Kerim Çoraklık'ın FETÖ bağlantısı ortaya çıktı. Tutuklanarak ceza evine gönderilen Kerim Çoraklık hakkında ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' ve ''terör örgütü propagandası yapmak'' suçlarından 22,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

"MERAL HANIMIN ORGANİZASYONLARINI CEMAAT DESTEKLİYOR"

İYİ Parti'nin FETÖ iş birliği kendi itiraflarıyla gözler önüne seriliyordu. Partinin Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, 1 Kasım 2015 seçimleri sonrası başlatılan MHP'yi ele geçirme operasyonlarında "Meral Hanım'ın organizasyonlarını cemaat destekliyor" itirafında bulunmuştu.

DİKKAT ÇEKEN YURTTA SULH KONSEY DETAYI

1 Kasım 2015'te MHP'yi ele geçirme girişiminde kongrenin mahkemeye taşınmasının ardından destek veren hakimler ve savcılar FETÖ bağlantıları nedeniyle tutuklandı. Yine aynı tarihlerde Meral Akşener, "Yurtta Sulh" kelimesini dilinden düşürmezken, 15 Temmuz 2016'da darbe girişiminde bulunan hainlerin kendilerine "Yurtta Sulh Konseyi" adını vermesi dikkat çekti.

FETÖ FİRARİLERİNİN HEPSİ AKŞENER TARAFINDA!

FETÖ üyesi olup firar eden çoğu isim İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i destekliyordu. Bu isimlerden Emre Uslu, "Almanya'da Merkel, Türkiye'de Meral Türkiye'nin umududur" demişti.

FETÖ'DEN AKŞENER TALİMATI: "ONU KORUYUN"

Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi'ndeki belge ise FETÖ ile Akşener bağlantısını açıkça gözler önüne sermişti. Söz konusu belgelerde Fetullah Gülen'in Meral Akşener'e yönelik "Onu koruyun" talimatı verdiği ortaya çıkmıştı.

FETÖ'CÜ ENVER ALTAYLI'NIN YEĞENİ BAKIN KİM?

Parti kuruluşunda Akşener'in FETÖ bağlantısı bulamazsınız dediğini tekrar hatırlatarak bir bağlantıyı daha gözler önüne serelim. 1970'li yılların faili meçhullerinin başrolü eski MİT'çi ve FETÖ'cü Enver Altaylı'nın yeğeni, Satuk Buğra Kavuncu. Kavuncu, kuruluşta parti sözcüsü, daha sonra partinin İstanbul İl Başkanı oldu. Tüm bunlar yaşanırken Akşener, bu iş birliği hakkında hiç cevap vermedi.

SİYASİ AYAK DİYENLER KENDİ PARTİLERİNİ ÖRGÜTE FEDA ETMİŞLER!

Tüm bu isimlere ve yaşananlara bakıldığında FETÖ'nün siyasi ayağı araştırılsın diye önergeler veren, her defasında belge açıklayacağım deyip erteleyen CHP ve iş birlikçisi İYİ Parti, kendi partilerinin FETÖ ilişkisini perdelemeye mi çalışıyor?