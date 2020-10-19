İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, katıldığı televizyon programında İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğunu açıkladı. Gündeme bomba gibi düşen bu demeç sonrası A Haber’de kritik konu masaya yatırıldı. Sabah Gazetesi Yazarı Doç. Dr. Hasan Basri Yalçın, Ümit Özdağ’ın bu açıklamalarını Memleket Meselesi programında yorumladı. Siyasi tarihte böyle bir açıklama ilk kez yapıldığını vurgulayan Yalçın, “Özdağ net ve somut bir tavır sergiledi. İYİ Parti’nin içerisinde bu ciddi anlamda tartışma konusu haline gelecektir” dedi.
İYİ Parti'li Ümit Özdağ'ın “Buğra Kavuncu FETÖ’cü” itirafının arka planı
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